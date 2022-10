Il coordinamento comunale commenta il risultato ottenuto a Spoleto: 'Il 33% dei consensi per noi rappresenta un punto di partenza di alto livello'

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato post-elezioni del Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Spoleto.

“Un risultato così importante registrato da Fratelli d’Italia nel nostro comune in queste ultime lezioni non può che richiedere un ringraziamento a gran voce all’altezza del consenso ottenuto. Ed allora, così come la nostra presidente ha detto ‘grazie Italia’, noi diciamo ‘grazie Spoleto’, grazie a tutti i militanti che si sono spesi senza sosta, con convinzione e generosità, sempre in prima linea in questa breve ma intensa campagna elettorale.

Grazie a tutte le forze civiche, ai membri della società civile, alle associazioni di categoria che ad ogni livelli hanno scelto di sostenere il programma presentato dalla nostra leader Giorgia Meloni. Una campagna elettorale di confronto, comprensione ed ascolto di tutte quelle che sono le difficoltà che stanno vivendo in questo difficile momento famiglie ed imprese per capire le priorità da mettere in campo nell’azione di governo. È un 33% di consenso che per noi rappresenta un punto di partenza di alto livello: coerenza, lealtà e responsabilità saranno i tre valori fondamentali che contraddistingueranno la nostra azione politica.

Continueremo a lavorare coniugando l’azione di governo nazionale insieme a quella regionale, a tutela, difesa e salvaguardia di tutti gli interessi della nostra comunità cittadina. Un ringraziamento ed un grande in bocca al lupo ai neo eletti Franco Zaffini, Emanuele Prisco ed Antonio Guidi, ai quali ci lega non solo una condivisione di idee ma anche una profonda amicizia”.