Domenica 16 ottobre alle ore 17.00 nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Palazzo Mauri in via Brignone verrà presentato il libro ‘Mariannina’ di Silvana Sonno. All'incontro interverrà Rosella Benedetti del Rio con i componenti del gruppo di lettura Pagine in Volo e sarà presente l'autrice.

Scritto tra marzo e giugno 2020, in piena “reclusione” da Covid 19, il romanzo, ambientato al tempo della pandemia, si snoda tra un presente che, nella chiusura, favorisce la riflessione e il ricordo, e un passato che si disvela e fa riemergere realtà seppellite o sconosciute.

Tra le tante figure che lo popolano, le donne, tutte più o meno condizionate da un sentire sociale al maschile, si incontrano e si scontrano con la Storia. Fra tutte Lucilla, la protagonista, che grazie alla nipote Mariannina, inconsapevole deus ex machina della vicenda - accolta dapprima in casa della zia per senso del dovere -, riporta alla luce a poco a poco una se stessa nascosta nei meandri della coscienza.

Silvana Sonno vive a Perugia, dove ha insegnato per molti anni nella scuola superiore. Ha vissuto a lungo a Torino dove si è occupata di educazione degli adulti nei corsi per lavoratori ("150 ore") e per conto della Regione Piemonte. È stata socia fondatrice della rivista di formazione e didattica «Formazione ’80» a cui ha collaborato con articoli e inchieste, fino al suo trasferimento in Umbria. Ä gestalt counselling e si è a lungo occupata di formazione per la “Rete delle donne AntiViolenza”, nata per prevenire e contrastare la violenza di genere, di cui è socia fondatrice. Ha partecipato a numerosi convegni sulle politiche di genere, in diversi contesti, regionali e non.

Ha scritto opere di narrativa, poesia e saggistica. Ha pubblicato il suo primo romanzo Colpo di stecca nel 2004, con la casa editrice milanese Nuove Scritture. A seguire ha pubblicato con le edizioni Graphe.it di Perugia Il gioco delle nuvole, L’in/differenza del potere. Ragionamenti d’altro genere, e Andar per fiabe (2006) e con la casa editrice il Filo di Roma la raccolta di racconti Femminile e singolare (2007). Tra i suoi libri più recenti ricordiamo F come felicità, e N come nostalgia, all'interno della collana Alfabeti per le emozioni (Cittadella Editrice - Assisi). Nel 2012 per le "Edizioni Era Nuova" di Perugia ha pubblicato Le madri della patria. Donne e Risorgimento e nel 2013 Le parole per dirsi.

Per Galassia Arte Edizioni, ancora nel 2013 è uscita la silloge In forma di haiku. Nel 2014 di nuovo con "Edizioni Era Nuova" ha pubblicato la raccolta di racconti La signorina Greta e altre storie e la silloge poetica Landai. Più recente la ristampa di Andar per fiabe. Nel novembre 2015 è uscito il romanzo breve La chitarrina di Picasso e la silloge poetica Anamorfé. Nel maggio 2017 è stato pubblicato il saggio Tre donne nella rivoluzione dedicato a Marina Cvetaeva, Anna Achmàtova, Aleksandra Kollontaj. A febbraio 2018 è uscito … Invecchiare stanca e in ottobre Un po’ di pop. Fiabe e dintorni. Nel 2019 con Robin edizioni di Torino ha pubblicato la raccolta poetica È l’amore delle donne come l’Araba Fenice, e con "Edizioni Era Nuova" il saggio Un’oscura capacità di volo. Poete e poetiche nell'Umbria d'oggi; sempre per la stessa casa editrice perugina, nel 2020 è stata pubblicata la raccolta poetica Dissonanze e la silloge narrativa Bocca chiusa e portafoglio aperto. Ti racconto.