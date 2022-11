Molto apprezzata l'uscita didattica organizzata a Frasassi e Pergola. In cantiere molte altre iniziative

Si sta svolgendo, con grande successo, il programma didattico dell’Unitre di Spoleto. Di fronte ad un pubblico sempre molto numeroso ed attento, il lunedì e il giovedì, presso la sala Monterosso di Villa Redenta, si svolgono le lezioni tenute da illustri docenti (Prof. Franco Ivan Nucciarelli, l'Architetto Patrizia Trivisonno, Prof.ssa Maria Rutilia Coccetta, Prof.ssa Maria Carla Spina, Psicologa Rosella De Leonibus, Dott.,ssa Agnese Benedetti).

Quest’anno, oltre ai consueti argomenti come la Storia dell’Arte, con una magnifica conferenza su Van Gogh tenuta dal prof. Gustavo Cuccini in preparazione alla visita alla mostra dell’artista a Roma programmata per il mese di gennaio, l’Unitre ha voluto maggiormente aprirsi al territorio organizzando una serie di lezioni su importanti istituzioni della città come la Fondazione Carispo fatta conoscere ai soci attraverso una interessante presentazione del dott. Dario Pompili presidente della stessa Fondazione, e nel mese di dicembre ci sarà anche una lezione sulla Fondazione Mina e Cesare Micheli. Altre relazioni verteranno su personaggi illustri della città come Domenico Arcangeli, Alberto Talegalli e Giuseppe De Gregorio.

Sempre attenta alle problematiche sociali l’Unitre ha voluto ricordare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una lezione tenuta dalla dott,ssa Annarita Cosso dal titolo “Da Artemisia a Sibilla: storie di artiste e di violenza”, la storia di due donne che, vissute in tempi molto distanti, sono state vittime di pregiudizi, di condizionamenti sociali e familiari spesso violenti ma hanno trovato la forza di ribellarsi.

Nella attività dell’Unitre ai momenti culturali si affiancano quelli ludico-culturali come le uscite mensili che oltre a soddisfare il desiderio di socializzare, particolarmente forte dopo la pandemia, offrono l’opportunità di conoscere le bellezze storico-artistiche di alcune città italiane. Dopo la visita a Villa Paradiso, sconosciuta a molti spoletini, è stata effettuata un’uscita a Frasassi e Pergola che ha permesso di ammirare le grotte e il famoso gruppo dei bronzi dorati nel museo della cittadina delle Marche.

Con la sua attività l’Unitre vuole quindi sollecitare gli interessi culturali dei soci, ma anche offrire spazi di incontro e integrazione a persone della cosiddetta “terza età” per combattere la solitudine e l’emarginazione dei meno giovani.