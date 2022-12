Itinerari tutti da scoprire per gli appassionati della moto su strada

Gli amanti delle due ruote conoscono molto bene l’emozione che si prova in sella al proprio mezzo, a scorrazzare tra le vie più impervie del mondo, accarezzati dal vento e completamente rapiti dai paesaggi. Il senso di libertà che si prova guidando una moto è impareggiabile, è come vivere da vero protagonista tutto mondo che si attraversa a bordo della propria due ruote, assaporando fino all’ultima goccia le bellezze che sa offrirci.

Per questa ragione, i centauri tendono a sfruttare le proprie moto soprattutto durante la bella stagione, in primavera o in estate, quando il caldo permette di viaggiare ad alte velocità anche senza essere circondati dall’abitacolo di una vettura.

È proprio in questo periodo che i colori diventano più sgargianti e si può assaporare al meglio i luoghi che si visitano e si attraversano, godendo anche di più ore di luce.

Ciò nonostante, per i veri appassionati di viaggi a bordo di una moto, non bisogna dimenticare che anche l’autunno, con i suoi primi freddi, è una stagione straordinaria, capace di offrire scenari e sensazioni davvero uniche.

Basta pensare alle sfumature del foliage che ricoprono colline e montagne, al tingersi degli alberi e delle foglie, alle prelibatezze che la terra sa donare e ai colori che ravvivano i piccoli borghi incastonati nei luoghi più suggestivi, capaci di esaltare queste bontà con sapienti ricette da celebrare in festose e coinvolgenti sagre.

Mettersi a bordo di una due ruote, in autunno, vuol dire uscire dai soliti percorsi e guardare il mondo con occhi diversi, per scoprire il suo lato più autentico.

In Italia, in modo particolare, l’autunno è una stagione che sta richiamando sempre più viaggiatori a bordo di una due ruote, che riescono a ritagliarsi una settimana, un ponte o anche solo un week-end per scoprire le perle più preziose e nascoste del Bel Paese.

Ma quali itinerari seguire per lasciarsi rapire completamente dalla suggestione di borghi e paesaggi?

Partiamo dal Sud, con l’aspra e autentica Basilicata, fatta di ampie vedute montane e terre arse, dove la parola che accomuna buona parte dei paesaggi è roccia. La roccia delle Dolomiti Lucane e la roccia della città che ha dato una casa ai suoi abitanti, con la sua pietra: Matera.

Qui i percorsi sono selvaggi, la natura lo è, ma i borghi e le città sono di un fascino unico.

La via Tiberia, risalendo verso il centro Italia, è una regione a cavallo tra la Toscana e l’Umbria costellata di borghi molto caratteristici e da paesaggi davvero unici. La via maestra da seguire, in questo caso, è da Arezzo verso Perugia, includendo le due città nell’itinerario, senza farsi scappare neanche la splendida zona del lago Trasimeno.

La valle di Resia, in Trentino-Alto Adige, famosa per il suo campanile sommerso nelle acque dell’omonimo lago, luogo ideale per gli amanti della montagna, delle baite, dei laghi, dei boschi e di quel calore che solo la montagna sa regalare, con i suoi splendidi colori, in questa stagione.

Le Langhe, infine, sono il luogo ideale per chi ama assaporare i gusti più autentici di una terra che non ha eguali al mondo in quanto a produzione di vini. La Strada Romantica, in particolare, con i suoi 100 chilometri di vigneti e borghi può lasciare un’esperienza impressa nel cuore difficile da dimenticare.

Queste e tante altre emozioni ed esperienze si possono vivere a bordo della propria due ruote, senza rinunciare anche alla necessità di tutelarsi da tutti i rischi del viaggio.

Percorrere strade impervie a bordo di una moto certamente è più rischioso che in auto, per questa ragione è importante assicurare nel modo migliore il proprio veicolo, scegliendo una compagnia che concilia la competitività dei costi con la personalizzazione delle tutele.

