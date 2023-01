La polizia ha intensificato il monitoraggio del territorio: identificate 85 persone, di cui 11 pregiudicati. Attivati 7 posti di controllo

La Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto ha effettuato nella fascia serale/notturna di ieri, una intensificazione dei controlli, rafforzando la propria presenza nel territorio della città di Spoleto al fine di prevenire i fenomeni predatori, furti, rapine e reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio, coordinato da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente al Settore Anticrimine del Commissariato di Spoleto, ha preso il via intorno alle 19 per poi protrarsi per tutta la notte.

Sono state 5 le pattuglie del Commissariato di Pubblica Sicurezza e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche impegnate nel meticoloso controllo del territorio che ha riguardato la città di Spoleto ed il suo hinterland.

Nel corso del servizio sono stati effettuati 7 posti di controllo lungo le principali vie d’accesso alla città con l’obiettivo di svolgere una funzione di deterrenza ed intercettare eventuali situazioni sospette.

Durante l’attività sono state identificate 85 persone, di cui 11 pregiudicati e con precedenti di Polizia e monitorati 55 veicoli senza rilevare particolari criticità. Il servizio ha visto gli agenti impegnati anche in verifiche a 2 esercizi commerciali al fine di riscontrare l’eventuale presenza di persone pregiudicate, oltre al rispetto della normativa prevista dal TULPS in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Durante il servizio gli equipaggi della Polizia di Stato sono stati impegnati nella gestione di una lite in famiglia riuscendo a placare gli animi e a far ritornare alla calma l’equilibrio familiare.

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche e del Commissariato di Spoleto hanno inoltre effettuato approfondite ricerche di una persona segnalata alla Sala Operativa del Commissariato, come soggetto con intenti anticonservativi. Fortunatamente la segnalazione è rientrata poco dopo.