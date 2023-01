Tre giorni alla scoperta della fauna in città e dei rapporti vecchi e nuovi tra uomini e animali

C’è ancora tempo, fino alle ore 10.00 di venerdì 3 febbraio, per iscriversi a “Fauna in città: rapporti vecchi e nuovi tra uomini e animali”, il convegno con coordinamento scientifico e moderazione a cura di Mauro Magrini e Andrea Sforzi, organizzato dal Comune di Spoleto nell’ambito dell’iniziativa Fauna 2023 in programma dal 3 al 5 febbraio 2023.

Oltre 150 gli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio che saranno coinvolti nelle attività laboratoriali ed escursionistiche in programma nella prima giornata della tre giorni dedicata alla scoperta della fauna in città e che parteciperanno ad una delle proiezioni del documentario “Il Marsicano. L’ultimo Orso” di Massimiliano Sbrolla concesso in uso da Parco Nazionale d'Abruzzo e Sky.

Il documentario sarà proiettato anche sabato 4 febbraio durante il convegno organizzato al Complesso Monumentale di San Nicolò alla presenza dell’autore e domenica 5 alle ore 11.00 alla Cinema Sala Pegasus. Alle ore 18.00 di venerdì 3 febbraio è in programma l’inaugurazione del MuST, Museo di Scienze e del Territorio in largo Ermini, che, con rocce, fossili e alcune specie animali rappresentanti la biodiversità del territorio provenienti dalle collezioni Ragni e Toni, svelerà al visitatore il patrimonio naturalistico e paleontologico spoletino.

Per sabato 4 febbraio alle ore 19.00 è organizzato un aperitivo letterario al piano terra di Palazzo Mauri, sede della Biblioteca comunale di Spoleto ‘G. Carducci’, con letture di brani tratti da “I Paesaggi dell'Umbria” a cura dell’attore, doppiatore e dialoghista italiano Claudio Trionfi e di Giada Arcangeli, classe IV A del Liceo Scientifico dell’IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto che, con l’elaborato dal titolo ‘L’aquila’ ha vinto il Concorso Letterario Scientifico intitolato al Prof. Bernardino Ragni dedicato agli studenti delle terze e quarte classi di tutte le scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria.

Domenica 5 a partire dalle ore 10.00 è possibile partecipare a “Caccia grossa a Spoleto. Animali dipinti dalla Rocca a Palazzo Mauri”, la particolare caccia al tesoro curata da Marco Masseti con appuntamento alla biglietteria della Rocca Albornoz.

Il ricco programma dell’edizione 2023 dell’iniziativa prevede anche visite guidate con attività escursionistico – naturalistiche al MuST, Museo di Scienze e del Territorio e al Centro Visite la Vallotta di Monteluco.

Per iscrizioni e prenotazioni, da effettuare entro le ore 10.00 del 3 febbraio 2023, è possibile compilare il form di Google raggiungibile al link >> https://bit.ly/3kk1SXk

Per avere informazioni è inoltre possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni Turistiche IAT del Comune di Spoleto, in corso Mazzini, largo Ferrer 6, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00, o contattare Federica Andreini al numero 335.1646004 e Michele Capitani al 351.8177005.