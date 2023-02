La compagnia Luca De Filippo presenta al Teatro Nuovo Menotti lo spettacolo dell’autore partenopeo

Procede a gonfie vele la stagione di prosa e di danza di Spoleto che al suo quinto appuntamento vede un teatro gremito per lo spettacolo “Ditegli sempre di sì”, portato in scena da cast di primordine, da cui spiccano Tony Laudadio, che interpreta il protagonista Michele, e Carolina Rosi, figlia d’arte del celebre regista Francesco Rosi nonché compagna del compianto Luca De Filippo.

Michele è appena uscito di manicomio e torna dopo un anno a casa della sorella Teresa. I medici rassicurano la donna riguardo l’avvenuta guarigione del paziente ma avvertono: è necessario non contraddire mai Michele ma assecondarlo incondizionatamente. La donna, confidando nel sapere esperto dei medici e mossa dalla vergogna, decide di non informare nessuno della condizione psichica del fratello e di facilitarne il reinserimento nella “normale” società civile.

Equivoci e fraintendimenti, illusioni e misfatti sono il motore di questa commedia in classico stile Eduardiano – ricordando molto da vicino “La grande magia”, portato a Perugia dalla stessa compagnia nella stagione 2012/2013. A regnare la scena non saranno le simmetrie e la linearità della ragione, ma il lucido caos della pazzia. E in tale contesto l’autore - interagendo meta-teatralmente con lo spettatore attraverso l’ingegnoso personaggio di don Luigino - propone al pubblico numerosi spunti sul tema, ancora oggi difficile da decifrare, sulla labile linea di demarcazione che la scienza pone tra l’essere sano e l’essere pazzo.

Una tragi-commedia in odor di umorismo pirandelliano e al contempo una piacevole esperienza teatrale, che lascia lo spettatore con l’amaro in bocca e la mente in fermento.