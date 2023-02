Gli studenti formuleranno varie proposte su come migliorare la città. A maggio il confronto con l'Amministrazione Sisti

La Giunta Comunale ha accettato la richiesta del centro culturale "Città Nuova" di Spoleto per la concessione del patrocinio per lo svolgimento del progetto “Il Consiglio dei bambini”, già inserito nei progetti del catalogo "Spoleto per la scuola" ( nota prot. 7621 del 03.02.2023)

Le studentesse e gli studenti stanno già lavorando al progetto, che si concluderà nel maggio 2023 con una seduta di Consiglio Comunale con Sindaco, Assessori e Consiglieri.

La richiesta, a firma della Presidente del Centro Culturale Giuliana Rippo, prevede l’utilizzo degli spazi del Digipass Spoleto per il progetto del Consiglio comunale delle bambine e bambini; questo programma conferma la volontà di continuare a dar voce alle bambine e bambini di Spoleto in quanto soggetti capaci di esprimere i propri bisogni e contribuire al cambiamento della Città. Il Consiglio dei bambini si riunisce in orario extra scolastico una volta al mese; durante le sedute, i piccoli Consiglieri discutono ed elaborano proposte rivolte agli amministratori su come vivere meglio la Città.

Nella seduta pubblica di maggio, il Consiglio Comunale risponderà alle richieste e proposte del Consiglio dei bambini; il Presidente Marco Trippetti è incaricato di raccogliere le proposte ed elaborarle per trasformarle in mozioni.

Soddisfatto l'assessore Luigina Renzi: “Abbiamo accettato con entusiasmo la proposta di patrocinare un’iniziativa così carica di importanza e significato. Proprio in questi giorni, analizzando gli scarsi numeri di affluenza alle urne delle ultime elezioni regionali in Lazio e Lombardia, ci si è resi ancora più consapevoli di quanto sia importante costruire oggi una generazione partecipativa e informata che sarà la classe dirigente di domani”.

Renzi ha subito incontrato il Presidente del Consiglio Marco Trippetti il quale ha immediatamente lavorato alla calendarizzazione della seduta di Consiglio Comunale aperto alla partecipazione dei bambini e bambine come momento conclusivo di questo percorso così importante.​