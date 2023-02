Della rete mondiale fanno parte 290 realtà e soltanto 3 comuni in Italia: Alba, Bergamo e Parma

Tra i convegni organizzati nell' ambito della 59° edizione di Nero Norcia si svolgerà lunedì 27 febbraio alle ore 10,30 presso lo spazio Digipass un importante appuntamento in cui sarà presentata la Candidatura di Norcia a Creative City of Gastronomy UNESCO, una rete mondiale di cui fanno parte 290 realtà e 3 comuni in Italia: Alba (CN), Bergamo e Parma. Il programma prevede i saluti da parte del Presidente del Consiglio Comunale di Norcia Pietro Luigi Altavilla e l'introduzione del Sindaco Nicola Alemanno.

Seguiranno poi gli interventi del Prof. Angelo Boscarino della BIA srl Milano e le testimonianze per il percorso della candidatura di Norcia con Antonella Brancadoro, Direttore Associazione Città del Tartufo; Maurizio Marello già Sindaco di Alba e attuale Consigliere Regionale del Piemonte e Claudio Cecchinelli Focal Point di Bergamo Città Creativa Unesco

Le conclusioni sono affidate all' Assessore regionale alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali. Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio, Paola Agabiti.