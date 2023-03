'Situazione fuori controllo. Quali competenze per la commissione giudicatrice? No a nomine politiche'

“Quello che sembrava un semplice eccesso di burocrazia o un classico ritardo amministrativo sta diventando in città un vero e proprio caso, con risvolti inaspettati”. Tuona ancora la Lega, che torna sull’argomento riguardante la nomina del nuovo direttore dei musei cittadini con una nota al veleno.

“Alla nostra segnalazione di ritardo è arrivata una risposta a mezzo stampa dell’Assessore Chiodetti, che è stato puntualmente smentito dagli uffici comunali tramite la funzionaria Antonella Proietti, la quale conferma che le mostre in procinto di inaugurazione erano state già progettate e programmate dal precedente Direttore, Marco Tonelli, e quelle verranno ora proposte. Ed è bene ricordare che è il bando stesso per la nomina del nuovo Direttore, a dichiarare che all’interno dell’amministrazione comunale non ci sono le competenze per assolvere quel compito, quindi tutto deve essere già stato fatto. Ma questo forse Chiodetti non lo sa”.

Sempre a mezzo stampa, ricorda la Lega, “si è appreso delle forti criticità e ritardi per la progettazione e programmazione della prossima stagione museale, perché con ritardo di due mesi il prossimo Direttore dovrà recuperare il tempo perduto non si capisce per quale motivo. Ma non è finita perché nelle scorse ore si è appresa la composizione della commissione che sceglierà il nuovo Direttore e con grande sorpresa (o forse no) viene reso noto che il Presidente della Commissione giudicatrice è il prof. Luca Gammaitoni - fisico di Perugia - già candidato PD alle scorse elezioni regionali”.

Fermo restando il curriculum scientifico del professore, “sul quale non si discute”, molti dubbi “possono essere sollevati circa la sua competenza in materie e discipline come ad esempio l’arte contemporanea. E in effetti dal suo CV disponibile in rete, nessuna menzione viene fatta ad una particolare predisposizione in tal senso. Ci chiediamo allora il perché di questa nomina, a questo punto solo politica, e il perché di questo ritardo che penalizza fortemente la città e le attività culturali in essa pensate e contenute”.

Forse per uno scherzo del destino il “Prof. Luca Gammaitoni è presidente del Museo della Scienza: il Post di Perugia, il cui posto di Direttore è attualmente vacante. Unico aspetto interessante è che il Prof. Gammaitoni è un esperto di ‘rumore’ e senza dubbio questa vicenda di rumore ne sta facendo parecchio”.