Necessario un cambio di passo per riconciliarsi con un territorio penalizzato in maniera inspiegabile e indecente

Tutte le settimane la giornalista Gabriella Ermini ripropone agli spettatori del suo "Zibaldino" il discorsetto con il quale, nel 2020, la Governatrice Tesei prometteva agli spoletini, giustamente allarmati per il proprio Ospedale, il suo totale e pieno ripristino. E lo faceva con toni arcirassicuranti ed inequivocabili.

Sono immagini-testimonianza di un formidabile autogol della Politica regionale. Pensiamo che se l'anno prossimo, l'anno delle elezioni regionali, non sarà stato fatto niente per il ripristino del SanMatteo (mettendo nel cassetto il Progetto del Terzo Polo ovvero ridiscutendolo da cima a fondo), sarà veramente dura chiedere il consenso degli elettori da parte di chi si è sbugiardato da solo.

Il secondo macroscopico errore lo sta facendo, la Politica regionale, mantenendo al suo posto un Direttore Generale che non riesce a restituire agli Spoletini un Presidio efficiente. Non ci riesce, probabilmente, perché la sua visione del Presidio Spoletino è ben diversa da quella che gli Spoletini ne hanno avuto fino al mese di ottobre 2020. Il Direttore Generale De Fino, infatti, è quello, se ricordate bene, dell'Ospedale "di nicchia". Orbene: come può, ci chiediamo, lavorare per la ricostituzione di una Struttura che sia perfettamente inserita nella rete dei sette Ospedali dell'Emergenza una persona che la concepisce invece come un qualcosa di quasi superfluo?

Del resto il dott. DeFino traduce nei fatti la deplorevole e sintomatica esternazione di un autorevole sanitario dell'Ospedale folignate sui social: "Il Covid ha già dimostrato che la Regione può reggere senza l'Ospedale di Spoleto". Ecco quindi il confessato pensiero che ispira il "Terzo Polo”. (Ci sia consentita un'osservazione fra parentesi: la Dg Usl non aveva vietato ai suoi dipendenti di esternare, sui mezzi di comunicazione, riguardo alle politiche aziendali sanitarie? Il divieto vale solo per chi difende l' Ospedale di Spoleto mentre non vale per gli irresponsabili che ne appoggiano lo smantellamento?).

Non per nulla non vediamo passi concreti nel ripristino dei servizi. Ci eravamo permessi di suggerire una serie di modalità per il reperimento dei medici necessari per la riapertura immediata di Reparti nevralgici per il SanMatteo, naturalmente nell'attesa che futuri contratti a tempo indeterminato potessero portare al completamento degli organici. Avevamo proposto l'attivazione di Convenzioni con realtà ospedaliere regionali ed extra regionali. Ma, a meno che qualcuno non ci dimostri il contrario, non ci risulta che la Direzione si sia mossa su questo fronte.

Ecco perché un cambio di passo se non addirittura un cambio del "manico", come si è espresso lo stesso Sindaco Sisti, non sarebbe fuori luogo. Sarebbe del resto una prova, seppur tradiva, da parte della Regione, sia dell'ammissione dei propri errori e sia del desiderio di avviare una "riconciliazione" con un territorio che, sul versante sanitario, viene penalizzato, anche rispetto a tutti gli altri di pari popolazione, in maniera inspiegabile e, possiamo dire, indecente.