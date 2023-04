Il 30 aprile, al palazzetto di viale Martiri della Resistenza, andrà in scena il secondo Trofeo Martiniani: 15 i match in programma. Ospite speciale Roberto Cammarelle

Spoleto si prepara ad ospitare il meglio del pugilato giovanile del centro Italia. Il 30 aprile, infatti, il Palazzetto dello Sport situato in viale Martiri della Resistenza ospiterà la seconda edizione del Trofeo “Martiniani” organizzata dall’Asd Boxing “Club Bartolini”: un’intera giornata dedicata alla nobile arte, che vedrà all’opera numerosi talenti umbri ed altri provenienti dalle regioni limitrofe. Non solo: a bordo ring ci sarà un ospite speciale, ovvero il pluricampione del mondo ed oro olimpico Roberto Cammarelle (testimonial del progetto “Campioni nella Vita e nello Sport”).

Il programma dell’iniziativa è quanto mai ricco: dalle ore 10 alle 17 spazio alla Gym Boxe mentre dalle 17 alle 18 saranno impegnati i pugili della categoria “Sparring-Io” (attività rivolta ai ragazzi fino ai 13 anni). In seguito, andranno in scena gli incontri di pugilato olimpico. Quindi, in totale, gli incontri previsti tra i pugili più rappresentativi dell’Umbria, delle Marche, dell’Abruzzo, del Lazio. L’Asd Boxing “Club Bartolini”, nell’occasione, schiererà ben 10 atleti tra cui: Francesco Dal Soglio, Federico Chacchierini, Arlind Bishja, Lorenzo Rainone, Stanislav Boiciuc, Gabriele Rustici, Matteo Rosati e Filippo Tini.

Ad esibirsi saranno pure altri due rappresentanti del sodalizio spoletino: Sofia Pirri e Adelmo Gabriele Giacomelli. La 18enne è reduce dal successo ottenuto a Torrette di Ancona al debutto ufficiale nella disciplina mentre il secondo, di recente, si è imposto nel match di esordio nella International Boxing Association. La manifestazione gode del patrocinio della Federazione italiana pugilistica, del Coni e del Comune ed è sostenuta, dal punto di vista economico, da una lunga lista di sponsor che comprende: Martiniani Service, Cieffe Impianti Elettrici srl, Caffé Aci, S-Events e Taverna del Pescatore.

I biglietti in fase di prevendita possono essere acquistati, al costo di 6 euro, presso la tabaccheria-edicola della stazione ferroviaria di piazza Polvani. Possibile, inoltre, l’acquisto direttamente il 30 aprile al botteghino del palazzetto (10 euro). Un Boxing Day che si preannuncia di alto livello e che vedrà la presenza anche del vice sindaco con delega allo sport Stefano Lisci e del presidente della sezione umbra della Federazione Pugilistica Italiana Simone Duchi. Per gli atleti spoletini si tratta dell’ennesima occasione per mettersi in mostra e proseguire nel proprio percorso di crescita. Lo spettacolo, nel ring, è assicurato.