Fino all’1 giugno ventidue appuntamenti dedicati a scuole, adulti, famiglie, bambini, ragazzi

La grande sfida di tradurre in italiano la lingua di Tolkien e l’epica del “Signore degli Anelli”, un libro e un’esposizione che raccontano le tante versioni in vinile di uno dei dischi più iconici del rock “The Dark Side of The Moon” dei Pink Floyd, spazi di approfondimento sulla nostra Costituzione, delicati romanzi di formazione che esplorano le dinamiche dell’adolescenza o incontri di grande umanità sullo sfondo di sanguinosi conflitti bellici, ma anche laboratori esperienziali musicali e creativi basati sul ritmo, la voce e il corpo, video in stop-motion realizzati dagli studenti, mini maratone di lettura, spazi per il gaming e i giochi di ruolo e appuntamenti di promozione della lettura precoce: questi sono solo alcuni dei tanti eventi che fanno parte del denso programma del Maggio dei Libri a Spoleto 2023 cui partecipano scrittori, docenti, attori, animatori, studiosi come Ottavio Fatica, Enrico Terrinoni, Ernesto Maria Ruffini, Davide Stecca, Mario Boccia, Francesco Gaggia, Francesca Bonafini e Mirko Revoyera.

Organizzato dalla biblioteca “G. Carducci” di Spoleto, il Maggio dei Libri è un viaggio fatto di conoscenza ed emozioni, un itinerario disegnato per tutte le fasce d’età, tra le mille forme della letteratura, dove le parole incontrano il video e la musica e in cui i grandi temi dell’esistenza stanno di fianco a racconti, vicende e storie del patrimonio culturale del nostro territorio come il trekking urbano alla scoperta dei luoghi Achille Sansi, il maggiore storico spoletino, il racconto del prezioso restauro dei corali di Sant’Eutizio (XIII-XIV secolo), un racconto grafico dedicato ambientato nell’eremo di Santa Maria Giacobbe a Pale.

Il Maggio dei Libri 2023 è la campagna nazionale di promozione della lettura ideata dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL) del Ministero della Cultura in collaborazione con altri importanti istituti culturali. Alcuni appuntamenti rientrano tra le attività integrate per la promozione del libro e della lettura elaborate dal Comune di Spoleto e finanziate dal CEPELL con il bando “Città che Legge 2021”.

Spoleto ottiene il riconoscimento di “Città che legge” dal 2017, ossia da quando è stata istituita la qualifica che intende promuovere e valorizzare le amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.

PROGRAMMA

Martedì 9.5.2023

ore 10:00 – Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Dal Consultorio familiare alla biblioteca: Nascere e Crescere…Leggendo! Incontro con le donne che frequentano il corso di accompagnamento alla nascita (CAN) – Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021

a cura della Biblioteca comunale e del Consultorio familiare di Spoleto

Mercoledì 10.5.2023

ore 9.00-12.30 – Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Minimaratona di lettura

Classi coinvolte: quarte e quinte – Scuola Primaria XX Settembre-Direzione Didattica 1° Circolo Spoleto

Venerdì 12.5.2023

ore 9.00-12.30 – Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Incontro con l’autore Francesco Gaggia e presentazione del libro “Pale. L’anima della terra”– Classi coinvolte: 4 classi IPSOASC “G. De Carolis”

Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021

Sabato 13.5.2023

ore 9.00-12.30 – Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Incontro con l’autore Francesco Gaggia e presentazione del libro “Pale. L’anima della terra”– Classi coinvolte: 3 classi IPSOASC “G. De Carolis”

Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021

Sabato 13.5.2023

ore 16.15 – San Giuliano (Monteluco)

Il regno delle foglie. In viaggio con il cantastorie con il favolista, cantastorie e attore Mirko Revoyera per la Merenda nell’Oliveta: trekking con degustazione per conoscere il territorio e i suoi prodotti

a cura della Biblioteca Carducci e dell’Assessorato al Marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale

In viaggio con il cantastorie è un progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021

Martedì 16.5.2023 fino a sabato 20 maggio (orari di apertura della biblioteca)

ore 15.30 – Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Stop war! proiezione dei video Stop Motion prodotti dalle scuole

Mostra dei video realizzati dalle Scuole Primarie come lavoro di riflessione attraverso la tecnica dello Stop Motion, dopo aver letto il libro “La fioraia di Sarajevo” del fotoreporter Mario Boccia. In esposizione anche alcune tavole illustrate e reportage fotografico dell’autore Boccia

inaugurazione della mostra: martedì 16 maggio ore 15.00 anche con attività laboratoriali – incontro per bambini e famiglie dagli 8 anni in su

a cura della biblioteca comunale e di La MaMa Umbria International

Venerdì 19.5.2023

ore 9.00-13.00 – Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Incontro con l’autore Mario Boccia e presentazione del libro “La fioraia di Sarajevo”

Classi coinvolte: 5 classi di primaria (Le Corone + Sordini)

Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021

Sabato 20.5.2023

ore 17.00

“Collecting The dark side of the moon”: speciale sul cinquantennale dell’album attraverso libri e collezionismo. Con Stefano Tarquini e Nino Gatti, coordina Roberto Quirino

a cura della Biblioteca comunale Carducci

Lunedì 22.5.2023

ore 9.00 e ore 11.00 – Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Incontro con l’autore e formatore Davide Stecca, presentazione albo illustrato “Meravigliosa imperfezione. Il ballo di DaDaDum” e attività laboratoriale.

Classi coinvolte: seconde scuola primaria XX Settembre e classi seconda, terza e quarta scuola primaria La Miniera del sapere, San Giovanni di Baiano.

a cura della Biblioteca comunale Carducci – Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021

Lunedì 22.5.2023

ore 16.30 – Parco Chico Mendes, Spoleto

Incontro con l’autore e formatore Davide Stecca. Presentazione albo illustrato “Meravigliosa imperfezione. Il ballo di DaDaDum” – incontro per bambini e famiglie

a cura della Biblioteca comunale Carducci – Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021

Martedì 23.5.2023

ore 17.00 – Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Dalla materia dei codici alla levità dei canti: presentazione del restauro dei codici di Sant’Eutizio (Preci). Verranno inoltre intonati brani gregoriani direttamente dai codici

con: Giovanna Giubbini (segretario regionale Mic per l’Umbria), Paolo Crisostomi (restauratore e docente Università di Roma), padre Matteo Ferraldeschi (gregorianista)

a cura della Biblioteca comunale Carducci e della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria

Giovedì 25.5.2023

ore 17.00 – Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Presentazione libro “Al rogo. L’ultimo gran maestro dei templari” di Gaetano Mollo; letture di Tiziana Lilli

a cura della Biblioteca comunale Carducci

Venerdì 26.5.2023

ore 15.30 – 18.30

Trekking sui Luoghi di Achille Sansi e visita al Palazzo Leti-Sansi

a cura della biblioteca Carducci e del Liceo Sansi – Leonardi – Volta

Sabato 27.5.2023

ore 10.30 – Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Dal Consultorio familiare alla biblioteca: Nascere e Crescere…Leggendo! UN LIBRO…TRA DI NOI Leggere insieme per favorire lo sviluppo linguistico – incontro con logopediste e neuropsichiatra infantile della USL 2 Distretto di Spoleto per parlare di sostegni allo sviluppo linguistico e abilità comunicative nei primi anni di vita dei bambini

a cura della Biblioteca comunale, del Consultorio familiare e del Servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza di Spoleto

Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021

Sabato 27.5.2023

ore 18.00 – Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Il traduttore degli Anelli: incontro sul mondo di Tolckien. Con Ottavio Fatica e Enrico Terrinoni

a cura della Biblioteca comunale Carducci

Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021

Domenica 28.5.2023

ore 15.30 – Biblioteca comunale Carandente – Palazzo Collicola

Ti racconto un artista – Alberto Burri. Letture ad alta voce del volume per l’infanzia dedicato a Burri accompagnata dall’esposizione di monografie sull’artista tifernate e laboratorio artistico. Per famiglie e bambini dai 4 anni in su. – Iniziativa a pagamento: € 5,00 a bambino

A cura di Sistema Museo

Lunedì 29.5.2023

ore 17.00- Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Presentazione libro “Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi” di Ernesto Maria Ruffini con reading degli studenti dell’Istituto alberghiero “De Carolis” di Spoleto.

a cura dell’associazione L’Arca nel bosco e della Biblioteca comunale Carducci

Progetto “Il sasso nello stagno. Presentiamoci i libri” realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021

Martedì 30.5.2023

ore 16.00-19.00

“A che pagina siamo?”: Saggio teatro ragazzi Teodelapio per il Maggio dei libri”

A che pagina siamo? È la storia di un piccolo guardiano di libri che attraversando i generi narrativi fa vivere le parole forti dei libri e fa ascoltare i suoni delle immagini evocate

a cura della scuola di teatro Teodelapio

Martedì 1.6.2023

ore 9.00-13.00

Incontro con l’autrice Francesca Bonafini – “Celestiale” – (3 class Manzoni)

a cura della Biblioteca comunale Carducci – Palazzo Mauri

Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021