La mostra mercato dedicata al giardinaggio e al florovivaismo sarebbe dovuta iniziare oggi. Lo spostamento dovuto al maltempo

Slitta di qualche settimana Spoleto in Fiore. La manifestazione dedicata al giardinaggio, al florovivaismo e alle erbe aromatiche sarebbe dovuta iniziare in centro storico oggi ma l’attuale maltempo (unito all’alluvione che sta attualmente flagellando l’Emilia Romagna e le Marche) ha spinto la Pro loco “Antonio Busetti” a riprogrammarla nel periodo compreso tra il 9 e l’11 giugno. Invariato il programma: piazza Pianciani, corso Mazzini e piazza della Libertà ospiteranno numerosi stand dove sarà possibile acquistare fiori, piante, tessuti e oggetti legati al tema floreale. Il cartellone prevede poi la strangozzata alla spoletina più grande del mondo a cura dello chef Fabio Ferretti ed il concerto del complesso musicale Gli Apaches alla Casina dell’Ippocastano mentre a largo Ferrer verranno allestite delle postazioni in cui sarà possibile cimentarsi con il gioco degli scacchi.