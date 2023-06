Nove le squadre che parteciperanno alla manifestazione in programma al campo di San Nicolò, per un totale di 130 atleti

Inserita nel “Circuito Sevens Nazionale” è in programma sabato 10 e domenica 11 giugno la manifestazione di rugby “SevenSpò”, che si terrà all’impianto sportivo di San Nicolò. Nove le squadre che parteciperanno al torneo organizzato dall’associazione sportiva Spoleto Rugby, cinque maschili e quattro femminili, per un totale di circa 130 atleti e venti persone tra accompagnatori e tecnici.

Al torneo maschile prenderanno parte la Drop Out 7s (Arvalia Rugby Pamphili di Roma), i Sevens Pellegrins (squadra composta da giocatori umbri), il Segni 7s, "I Pirati" (squadra dell'Università La Sapienza di Roma) e il Falconara Rugby, che il 17 giugno organizzerà il prossimo torneo Sevens. Le quattro squadre femminili sono le "Donne Etrusche7s", formazione umbro-toscana, Le Tuse di Milano (la squadra parteciperà ad un tour europeo nelle prossime settimane), Spartan Queens di Montegranarole e Le Lupe del Frascati Rubgy Club.

“È un appuntamento sportivo di grande interesse – ha dichiarato il vicesindaco con delega allo sport, Stefano Lisci – non solo perché a Spoleto viene organizzato un torneo di rugby inserito in un circuito nazionale, ma anche perché porta in città atlete e società provenienti da diverse parti d’Italia. Il tutto si svolgerà nel nuovo campo polivalente di San Nicolò che, come Comune, abbiamo realizzato proprio per rendere possibile anche l’organizzazione di queste iniziative. Faccio i complimenti all’associazione sportiva Spoleto Rugby e al presidente Alessandro Ruisi per avere avuto la capacità di mettere in piedi un torneo che si preannuncia di altissimo livello”.