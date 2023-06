Il pensiero e l'augurio di Antonella Mariani ai 'suoi' ragazzi del 2004

Chissà perché i miei pensieri di Prof in pensione riguardano spesso e ancora la Scuola. Soprattutto in questi giorni... in cui si è appena concluso l'anno scolastico, per la gioia degli studenti la scuola è finita! Sempre in questi giorni ho riletto con piacere due poesie in dialetto spoletino di Fernando Leonardi, esilaranti ed attuali nonostante siano datate luglio 1903, più di cento anni fa: “ Li studj d'allora” e “Li studj d'assea”. Qualche giorno fa mi sono tornati in mente alcuni versi della canzone di Venditti “Notte prima degli esami”: ho cercato tutto il testo, l'ho ascoltata pensando non tanto ai miei esami di maturità che non si scordano mai, ma all'esame imminente che sosterranno i miei ex alunni di Scuola Media della generazione 2004.

In questi giorni anche in televisione si parla di loro, di tutti gli studenti italiani generazione 2004, maturandi in questo 2023 a cominciare dal 21 giugno con la prima prova, per decisione del Ministero dell'Istruzione. In particolare si è pensato di snellire l'esame stesso per tutti gli studenti italiani che temono la competizione e il fallimento ma non è così che si aiutano. E' indubbiamente un pensiero paterno e comprensivo, quello del Ministro, per tranquillizzare gli studenti, ma è un passo e al tempo stesso un traguardo che devono fare e raggiungere. Sembra, da quanto ufficializzato, che gli studenti dell'Emilia Romagna duramente colpita dal maltempo, sosterranno solo un colloquio orale e non devono aspettarsi un'interrogazione vera e propria ma semmai un colloquio sereno sulle proprie competenze e i loro progetti futuri.

Non sono d’accordo. In questo modo gli studenti emiliani e romagnoli saranno, al contrario, sminuiti, lesi nella loro dignità di ragazzi quasi adulti, appunto in maturazione, che si sono rimboccati con coraggio le maniche e i pantaloni affondando piedi e braccia nel fango, hanno aiutato, soccorso, sostenuto, curato, senza scoraggiarsi. Così verranno scoraggiati, al contrario, come se avessero perso e reso vano tutto il resto dell'anno scolastico prima dell'alluvione. Soprattutto verranno danneggiati nel non poter almeno sostenere la prima prova scritta, di italiano, con foglio e penna, nella quale prova esprimere se stessi, le proprie esperienze, le proprie competenze in ogni ambito, artistico, letterario, filosofico, storico, economico, sociale, tecnologico, scientifico, le proprie conoscenze di autori, poeti, scrittori, dall'unità d'Italia ad oggi.

E poi, con amarezza, ripenso alla maturità 2016/2017, anno del terremoto dell'Umbria, Marche, Sibillini, Amatrice. Non credo che quell'anno i maturandi di Norcia e Cascia furono così “agevolati”. Ma con fierezza sono andati avanti, pur con difficoltà, ritardi, dimenticanze, promesse non mantenute. Povera Umbria! Comunque, agli studenti di questa maturità, in particolare a quelli di Spoleto raccomando di non avere paura, della Scuola e degli esami, un grande “In bocca al lupo” e di contro “Viva il lupo”!