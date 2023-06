L'intelligenza artificiale al centro del nuovo progetto presentato nell'ambito del Festival dei Due Mondi: installazione artistica nell'ex battistero della manna d'oro

La Fondazione Carla Fendi, nel suo impegno in qualità di Main Partner di Spoleto66 Festival dei Due Mondi, rinnova il suo interesse per la Scienza e presenta "Tutto è numero". Un progetto interdisciplinare che esplora il legame tra musica e matematica sino all’arte computazionale generativa attraverso i processi di Machine Learning, facendo riflettere su ciò che l’essere umano è e sarà capace di creare.

Nell'ex battistero della Manna d’oro dal 24 giugno al 9 luglio 2023 dalle ore 11:00 alle 19:00 sarà possibile visitare “Tutto è numero - L’atto di creare dal nulla al tempo dell’Intelligenza Artificiale”. Si tratta di un’installazione di Gabriele Gianni sulla relazione profonda tra numero e atto creativo, realizzata attraverso gli strumenti della AI, dove l’atto di creare è messo in discussione dalle nuove tecnologie e dall’immensità dei dati che abbiamo digitalmente prodotto.

Ci troviamo di fronte a una nuova forma di scrittura, in cui le parole prevedono sé stesse, in cui l’immaginazione diviene immediatamente immagine, in cui il suono può generarsi senza fine attraverso pattern che abbiamo solo la sensazione di intuire. Nello spazio rinascimentale del Battistero, “aumentato” dall’AI, una figura digitale di pietra intraprende un cammino che potrebbe portarla ovunque. Innumerevoli statue tra un oceano di dati colmano il vuoto delle antiche absidi, mentre una musica distante genera sé stessa all’infinito.