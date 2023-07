La seconda edizione della manifestazione si terrà dal 25 al 29 all'interno del complesso monumentale di San Nicolò: 4 gli spettacoli previsti

Presentata a Perugia la seconda edizione del Festival delle Regioni che si terrà a Spoleto dal 25 al 29 luglio dedicato al teatro amatoriale. “Con la grande storia del Festival dei due mondi nato come palco per mettere a confronto realtà artistiche tra due continenti - spiegano gli organizzatori - Spoleto ospiterà il Festival delle Regioni d’Italia per aprire una vetrina sulle tante lingue e tradizioni artistiche italiane, diverse da regione a regione”. Dal 25 al 29 luglio presso il Chiostro di San Nicolò si terranno quattro spettacoli di altrettante compagnie selezionate tra tutte le regioni d’Italia:

- Martedì 25 Luglio ore 21.00, “Gildo Peragallo ingegnere” di Emerico Valentinetti: compagnia “La Torretta” della Liguria

- Mercoledì 26 luglio ore 21.00, “Napoli Milionaria” di Eduardo de Filippo: compagnia “Il Dialogo Aps” della Campania

- Giovedì 27 luglio ore 21.00, “A Vilanza” di Luigi Pirandello e Nino Martoglio: compagnia “Redicuore” della Sicilia

- Venerdì 28 luglio ore 21.00, “C’era na volta a Pesre” di Paolo Cappelloni: compagnia “Teatro Accademia” delle Marche

- Sabato 29 luglio ore 18.00 la Conferenza “Teatro Popolare: patrimonio da custodire” cura di Lorella Natalizia all'interno di Palazzo Mauri.

- Chiusura al Chiostro di San Nicolò alle ore 21.00 con la Compagnia Ass. Dilettarti - “100 anni di umorismo”. A seguire la cerimonia di premiazione

Il Festival è organizzato da Fita Nazionale, Umbria e Perugia in collaborazione con il Comune l’Unpli.