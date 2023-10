La coppia Proietti Pesci-Capoccetti vince la Super Coppa Cids Marche Open

Cesare e Cristiana hanno ancora fame! La coppia Proietti Pesci-Capoccetti, laureatasi campione d’Italia categoria Senior IV 61-64 lo scorso luglio a Rimini, comincia nel migliore dei modi la nuova stagione agonistica, dimostrando di non essersi affatto rilassata dopo i trionfi dello scorso anno. I due atleti spoletini partono col botto alla Super Coppa Cids Marche Open. I maestri Sargenti e Uliana della scuola New Blue Angel Dance by D&U hanno deciso, per il 2023-24, di giocare a carte scoperte lanciando da subito la coppia spoletina in una manifestazione di livello nazionale, alzando così l’asticella fin dalle prime note.

E difatti inizialmente un po’ d’emozione c’è stata, con la coppia lievemente intimorita dalle belle prestazioni dei colleghi in pista. Ma i due rappresentanti dell’Umbria sono comunque approdati in finale grazie alle loro performance, decisi più che mai a fare bella figura. Ballo dopo ballo, mettendoci dentro tutto a cominciare dall’amore e dalla complicità che da sempre li lega, Cesare e Cristiana hanno letteralmente conquistato la giuria portandosi a casa medaglia d’oro e punti preziosissimi per il ranking internazionale.

Del resto, buon sangue non mente. Raggiunta da Spoletonline la figlia di Cesare e Cristiana, Debora Proietti Pesci, atleta di livello mondiale più volte in maglia azzurra, dichiara: “Ecco da chi ho preso l'eredità del ballo!”.

A Cesare e Cristiana i complimenti della città e della nostra redazione.