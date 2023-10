L'associazione 'Bella Libera Umbria' avvierà un'apposita campagna di raccolte firme e critica il progetto della stazione MedioEtruria

“Unisciti a noi, firma e fai sentire la tua voce per un’Umbria più connessa”: inizia così l’appello lanciato da Blu-Bella Libera Umbria, pronta a raccogliere firme per chiedere il potenziamento dei collegamenti ferroviari verso il nord ed il sud Italia.

“La prima occasione per far sentire la tua voce sarà a Perugia, in Via della Rupe, vicino al Pincetto, capolinea Minimetrò Perugia Centro, sabato 21 ottobre, dalle 16 alle 19. È la prima tappa del tour di impegno civico Blu che attraverserà tutta l’Umbria. Il successo del collegamento FrecciaRossa tra Perugia e Milano ha già dimostrato la grande opportunità di un servizio potenziato per la nostra regione. La proposta della Stazione MedioEtruria invece, portata avanti con incomprensibile convinzione dalle Giunte Regionali presente e passate di ambo i colori, non risolve i problemi di isolamento dell’Umbria, anzi avrà la conseguenza di distanziarci ulteriormente dai collegamenti nazionali cruciali perché, ovviamente, ci toglierà anche l’unico FrecciaRossa che abbiamo conquistato in anni di battaglie”.

L’associazione prosegue. “Assurdo che noi umbri si debba pagare per costruire una stazione ad Alta velocità in Toscana, regione già iperconnessa, localizzata a un’ora di auto da Perugia. La questione del trasporto ferroviario è vitale per la ripresa economica dell’Umbria. Puntare sull’Alta Velocità in Umbria significa avviare un circuito virtuoso per il rilancio dell’economia regionale. Partecipa attivamente per un futuro più connesso per la nostra amata regione. Unisciti a noi, firma e fai sentire la tua voce per un’Umbria più connessa. Ti aspettiamo!”.