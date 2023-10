Successo incredibile per l’evento organizzato a palazzo Cesi dall’associazione 'A Gonfie Vele'. La soddisfazione del sindaco Montani

Un successo oltre ogni più rosea aspettativa. Acquasparta capoluogo dell’Umbria scacchistica per un giorno, con la prima edizione del torneo semi-lampo “Acquasparta in Tour-nament” che ha richiamato giocatori da ogni parte della regione, con presenze anche da Lazio, Abruzzo, Campania e altre regioni italiane. Ben 34 gli iscritti, dei quali alcuni veramente giovanissimi ma anche esperti giocatori di prima e seconda fascia nazionale, e addirittura un maestro federale. Davvero niente male, soprattutto considerando le molteplici alternative a disposizione degli scacchisti italiani durante il fine settimana.

La meravigliosa cornice di Palazzo Cesi, culla dell’Accademia dei Lincei e del metodo scientifico, ha ospitato il torneo giornaliero organizzato dall’Associazione amerina “A Gonfie Vele”, con la collaborazione del Comune di Acquasparta, dell’attivissima Proloco e dell’Acsi. Tantissimi i premi in palio, frutto della disponibilità di numerose aziende del territorio che hanno intravisto nel torneo una possibilità concreta di promuovere la città e le sue eccellenze, al punto che raramente si è visto, nell’ambiente, un montepremi così alto per un torneo di giornata.

Entusiasta l’amministrazione comunale, con il primo cittadino Giovanni Montani che ha presieduto le premiazioni definendo il torneo “una prova generale pienamente riuscita e che apre le porte a qualcosa di più imponente. Da più parti – ha detto Montani – si sente la necessità di costituire un circolo scacchistico nella nostra città. Penso che adesso tutto ciò sarà possibile. Come amministrazione siamo felici di avere ospitato un torneo interregionale di questo livello, che dà ulteriore lustro alle tante attività culturali che realizziamo durante l’arco dell’anno. Ora l’auspicio è quello di accogliere presto altri eventi del genere, ancor più strutturati e di livello internazionale”.

In questo senso l’associazione “A Gonfie Vele” è forte di un’esperienza pluriennale per quanto concerne la realizzazione di tornei internazionali come quello di Amelia, che ormai da tre anni richiama giocatori di altissimo livello da tutta Italia e dall’estero.

“Le nostre location – ha concluso il sindaco – sono aperte e inclusive, così come inclusivo è il gioco degli scacchi, che è davvero per tutti”.

Venendo alla cronaca sportiva, dopo sette incontri da mattina a pomeriggio inoltrato mè stato il tedesco Dirk Maxion a spuntarla, chiudendo con 6 punti su 7, seguito da Pierluigi Gambardella e Leopoldo Cesarini. Quarto posto per Sergio Rocchetti, seguito da Dragos Craciun e da Francesco Zaccagni.

Numerosi anche i premi di fascia: nella categoria compresa fra i 1700 e i 1900 punti Elo (l’equivalente della classifica Atp nel tennis) primo posto per il delegato regionale della Federazione scacchistica italiana Egidio Cardinali, seguito da Luca Cardinali. Per la fascia 1500-1700 successo per Gioele Bonifazi, avanti di mezzo punto rispetto a Viktor Oleinic. Sotto i 1500 punti Elo vittoria per Daniele Ortenzi, anche lui mezzo punto davanti a Daniele Ubaldi piazzatosi secondo. Spazio anche ai più giovani, con Riccardo Mesca primo negli under 14 seguito Edoardo Chieruzzi, mentre Sandro Maccaglia ha avuto il primo premio come under 12. Alla giovanissima Iris Ferruzzi è andato il premio Ladies, mentre Roberto De Bennassuti è stato il primo nella categoria over 65. Un altro giovanissimo, Marco Rosati, ha invece ottenuto il primo posto nella speciale classifica riservata ai residenti di Acquasparta, città che ha ospitato l’evento

Un ringraziamento particolare l’Associazione “A Gonfie Vele” vuole rivolgerlo al Comune di Acquasparta e alla sua Proloco, senza i quali non sarebbe mai stato possibile realizzare un successo simile. Un grazie sentito, poi, giunga a tutti gli sponsor, in particolare a Crispo, Mondo Frutta e Fiorini.

Insomma, per dirla in gergo cinematografico: Acquasparta-scacchi, buona la prima.