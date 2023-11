La piccola regione è ricca di tradizioni ma anche di talenti

Nascosta tra suggestivi paesaggi che si estendono dall’Appennino Centrale fino alle immense vallate e pianure al confine con la Toscana e il Lazio, troviamo un autentico gioiello italiano: l’Umbria. Questa regione per quanto piccola racchiude in sé diverse particolarità, a partire da un clima mediterraneo che permette la produzione di vini degni di nota e di un olio extra vergine di oliva di eccellente qualità, fino ad arrivare alle piccole città medievali, come Assisi, ricche di storia.



L’Umbria però, non è solo una terra di storia e tradizioni e anzi, è un luogo che soprattutto negli ultimi anni è riuscito a ritagliarsi un posto privilegiato nel futuro dando vita a giovani talenti. Ne abbiamo scelti quattro e fare una selezione è stato piuttosto difficile.

Gaia Alaimo

Di origine perugina, Gaia Alaimo, è una giovane con già alle spalle un ricco passato nell’ambito delle risorse umane e del marketing. All’età di 30 anni si presenta come la Co-fondatrice di “School of Work”, laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche, dopo ricche esperienze lavorative decide di rinunciare ad un contratto a tempo indeterminato per coronare il sogno di una vita e avviare una start-up.



Oggi si ritrova a gestire una community e piattaforma di formazione che aiuta neo-laureati e universitari ad interfacciarsi con il mondo del lavoro, agevolando i giovani nel trovare stage o nel confrontarsi con professionisti e aziende.

Andrea Radicchi

Una stella nascente del poker a livello internazionale, nasce a Umbertide e da qualche anno fa base a Malta dove continua a coltivare la sua passione per il famoso gioco di carte.



Si è fatto strada in questo campo partecipando a diversi tornei online e da quando ha iniziato a partecipare ad eventi live ha già collezionato due importanti vittorie, tra cui l’ultima, raccontata nel dettaglio da Assopoker , al Summer Festival contro il connazionale Fabio Peluso. Un talento di cui sicuramente continueremo a leggere le imprese nel prossimo futuro.

Gloria Chiocci

Gloria Chiocci, un nome che incarna la resilienza e la passione. Accompagnata da un disturbo specifico dell’apprendimento, non si è mai posta nessun limite, sfruttandolo anzi a suo vantaggio. Nel 2013, a soli 21 anni, ha vinto il premio Creativity Camp, guadagnandosi una borsa di studio per studiare in Canada.

È stato lì che ha iniziato il suo percorso nell'UX Design e ha dato vita a "UXforKids" , un progetto che cerca di trasmettere l'importanza di progettare la migliore esperienza di interazione uomo-macchina ai bambini, concentrandosi sull'accessibilità e sull'usabilità.

Nel 2019 diventa anche una blogger per Nòva100, con un focus su giovani innovatori. Con passione e dedizione, ha intervistato oltre 100 giovani innovatori, raccontando le loro storie di vita, le sfide e le scelte. La sua carriera e la sua storia dimostrano che le sfide personali possono diventare opportunità per il successo. Un vero esempio di come la passione possa guidare il percorso di vita.

Riccardo Menciotti

Riccardo Menciotti, un giovane talento nel nuoto paralimpico, ha vissuto una straordinaria trasformazione dopo un grave incidente che lo ha portato a perdere una mano. In soli dodici mesi, è emerso come uno dei nuotatori più promettenti d'Italia, accumulando medaglie europee e mondiali nelle discipline paralimpiche.

Il nuoto è stato il suo punto di riferimento, una sfida personale quotidiana per superare i limiti imposti dall'incidente. Questo giovane talento ha dimostrato una determinazione eccezionale e una naturale abilità nel nuoto, riemergendo come un atleta paralimpico di grande successo.

Oltre alle vittorie in piscina, Menciotti non si è mai nascosto dal sottolineare come lo sport gli abbia insegnato valori essenziali come l'integrazione, la disciplina, il sacrificio e la costanza. Guardando avanti, Menciotti si prepara per il Campionato del mondo di Manchester, un altro capitolo della sua straordinaria storia sportiva.