La cerimonia commemorativa si terrà domenica alle ore 11 davanti al monumento ai caduti

Domenica 12 novembre verrà celebrata a Spoleto la “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”, istituita con legge 12 novembre 2009, n. 162. Il 12 novembre è anche la ricorrenza del 20° anniversario dell’attentato di Nassirya, avvenuto nel novembre 2003, in cui morirono 19 italiani e 9 iracheni. Tra gli italiani persero la vita dodici carabinieri, cinque militari dell’Esercito e due civili.

La cerimonia commemorativa si terrà domenica alle ore 11 in via Caduti di Nassirya alla presenza della autorità militari e civili (sarà presente il sindaco Andrea Sisti) davanti al Monumento ai Caduti di Nassirya, con la Deposizione di una corona di alloro a cura dell’Arma dei Carabinieri e la resa degli Onori di una Schierante in Armi del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna.

Il monumento ai caduti, donato dall’associazione “I Cento Comuni” alla città e inaugurato nel 2012, è eseguito a mo’ di stele dall’artista Settimio Catoni e richiama la forma di una pergamena – uno dei primi strumenti usati dall’uomo per portare dei messaggi, in questo caso di pace, rivolti al mondo intero – con cinque cerchi intersecati, uno per ogni continente.

Il tragico evento che si vuole commemorare è simboleggiato dal danneggiamento a lato della pergamena. Da questa erosione si propagano 19 aperture, come i caduti italiani nella strage di Nassirya.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Agenzia Industrie Difesa, SMMT, 2° Reggimento Granatieri di Sardegna, Rappresentanze delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato e delle Forze di Polizia, Associazioni Combattentistiche e d'Arma di Spoleto, Associazione Nazionale Carabinieri, sez. di Spoleto, Associazione Nazionale Marinai d'Italia, gruppo di Spoleto, Croce Rossa Italiana, comitato di Spoleto, Volontari della Protezione Civile, Banda Musicale ‘Città di Spoleto’.