Entrano in rotazione 'The Old Oak', 'Misericordia' e 'L'Odore della Notte'

Presentata la nuova programmazione settimanale della Sala Pegasus. Come reagisce una comunità che sta perdendo tutto, quando viene a contatto con chi ha già perso tutto? THE OLD OAK è il racconto appassionato, attuale e coinvolgente di questo incontro, e di come insieme si possa costruire una nuova speranza. Ken Loach ci regala una nuova profonda riflessione sul reale, una storia di impegno e contagiosa umanità, impossibile da dimenticare. The Old Oak è un posto speciale. Non solo perché è l'unico luogo di incontro rimasto in un cittadina svuotata di vita e di futuro. Ma perché è proprio lì, dove tutti i sogni sembrano ormai infranti, e addirittura impensabili, che la speranza può rinascere. Nonostante le avversità. Nonostante la solitudine. Nonostante le sconfitte. Nonostante tutto.

Dopo il successo de Le Sorelle Macaluso, Emma Dante torna al cinema dal 16 novembre con MISERICORDIA, tratto dall'omonimo capolavoro teatrale e capace di incantare e commuovere con la sua profonda umanità.

In un piccolo borgo marinaro della Sicilia nasce e cresce Arturo, figlio della miseria e della violenza, mentre la madre muore mettendolo al mondo. Saranno Betta, Nuccia e la giovane Anna, prostitute come lo era sua madre, a prendersene cura con un amore fatto di carezze e insofferenza, crudeltà e tenerezza. "Misericordia racconta una realtà intrisa di povertà e degrado" afferma la regista, "ma anche nella marginalità, nelle periferie del mondo e dell’animo c’è spazio per la grazia e la gioia". Con il suo terzo lungometraggio Emma Dante conferma tutta la sua forza espressiva, ritraendo una realtà crudissima, intrisa di povertà, ignoranza e violenza sulle donne.

Per il suo 25° anniversario Cat People Distribuzione e Minerva Pictures ripropongono nelle sale l’incendiario punto di riferimento del crime italiano di fine millennio, L'ODORE DELLA NOTTE di Claudio Caligari. Presentata alla Festa del Cinema di Roma nel nuovo restauro 4K, l’opera seconda di Caligari, uscita quindici anni dopo la sua opera prima, Amore tossico (1983) e diciassette anni prima del film conclusivo, Non essere cattivo, sarà in programmazione in Sala Pegasus il 20 novembre. Il film, trampolino definitivo per la carriera di Valerio Mastandrea (qui protagonista e narratore senza filtri) Marco Giallini e Giorgio Tirabassi, è una vorticosa epopea proletaria e criminale che cuce insieme stile, personaggi e ritmo senza compromessi, trasformando ogni momento in uno schiaffo, uno sfottò, un dolore sincero.

