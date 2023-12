Tanti i ragazzi della società presieduta da Michele Zicavo convocati in vista del Torneo delle Regioni

Grande soddisfazione per la Ducato Spoleto, dopo aver letto le convocazioni che i selezionatori umbri hanno diramato in occasione dei primi allenamenti in vista del Torneo delle Regioni che, per quanto concerne il futsal, si disputerà in Calabria dal 24 aprile al 1° maggio 2024.

Per quello che riguarda la under 19, che si radunerà a Cannara, mister Federico Mariotti ha chiamato anche Giacomo Del Gallo, che si sta mettendo in luce con la prima squadra, nonostante sia alla prima vera stagione sui parquet.

Un caloroso in bocca al lupo va anche a Simone Maurelli, trasferitosi da poche settimane in casacca gialloverdeblù dal Città di Norcia e chiamato a difendere la porta della under 17 da Stefano Cupello nel raduno previsto al PalaTenda di Spoleto mercoledì pomeriggio alle 16.30.

Saranno ben quattro, invece, i convocati per la under 15, che si ritroverà sempre al PalaTenda un'ora prima rispetto alla under 17: Simone Valeri ha selezionato, infatti Marco Paolini, Diego Proietti, Gabriele Tiburzi e Federico Tizi. A tutti i ragazzi l'augurio da parte della società presieduta da Michele Zicavo di poter dare il loro massimo in questa importante occasione.