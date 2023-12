Fondamentale sapersi orientare per non rovinare i convivi importanti

Secondo molti il corretto abbinamento del vino alle carni è una vera e propria arte e, soprattutto quando si organizzano un pranzo o una cena importanti, si dovrebbe dare grande considerazione a tale aspetto, poiché un abbinamento non azzeccato rischia di penalizzare molto l’esperienza gastronomica, anche nel caso di ricette perfettamente riuscite. Al contrario, la scelta corretta tende a esaltare i sapori dei cibi.

Ovviamente non tutti siamo sommelier e non è pensabile avere le competenze di un professionista; tuttavia si possono dare indicazioni che possono risultare di una certa utilità nel caso ci trovassimo a dover preparare un pranzo o una cena a cui teniamo particolarmente.

Peraltro è necessario precisare che non è affatto necessario spendere cifre da capogiro per acquistare ottimi vini bianchi o rossi da abbinare alle ricette a base di carne. Vi sono infatti enoteche online sulle quali è possibile acquistare prodotti di gran pregio come per esempio il vino Bruciato Antinori al miglior prezzo (peraltro un’ottima scelta con ricette di carne e selvaggina, ma anche con formaggi e salumi) o un Brunello di Montalcino DOCG 2018 e altri vini di eccelsa qualità senza spendere una fortuna.

Vini e carni rosse

Fra le carni rosse più comuni si ricordano principalmente il bovino e il manzo. Per queste due tipologie è consigliabile scegliere vini rossi corposi e strutturati come per esempio un Chianti classico, un Brunello di Montalcino, un Barolo, un Nebbiolo, un Nero d’Avola ecc.

Per quanto concerne la carne di cavallo, tendenzialmente dolciastra, spesso vengono consigliati vini rossi morbidi e strutturati. Ottime scelte sono il Montepulciano d’Abruzzo, perfetto per la carne cotta alla brace. Nel caso di spezzatino si può optare per un Valpolicella superiore, ottimo anche nel caso di brasato. Per un arrosto un’ottima scelta è il Cannonau.

La carne di maiale, per quanto abbia una polpa chiara, è annoverata fra le carni rosse. Vini ideali da accostare sono quelli corposi e strutturati, sia rossi che bianchi. Ottime scelte sono il Chianti Riserva DOCG, il Nobile di Montepulciano DOCG, un Aglianico del Vulture o un Cabernet Franc.

Molte sono anche le scelte per la carne di pecora, che si caratterizza per il suo sapore selvatico, sicuramente importante. Fra le tante possibili opzioni si ricordano per esempio il Valpolicella Superiore, l’Amarone della Valpolicella, il Gioia del Colle, il Cabernet dei Colli Euganei, il Greco di Tufo e il Montepulciano d’Abruzzo. Ottima scelta è anche il Nero d’Avola.

Vini e carni bianche

Le principali carni bianche sono quelle di pollo, tacchino e coniglio, con le prime due che sono piuttosto magre.

Sia per il pollo che per il tacchino c’è un’ampia vastità di scelta sia per quanto riguarda i bianchi, preferibilmente leggeri o mediamente strutturati, sia per quanto concerne i rossi; anche nel caso di questi ultimi è consigliabile optare per vini leggeri o di media struttura. Ottime scelte sono per esempio Sangiovese di Romagna, Alcamo DOC Syrah, Freisa di Chieri, Bonarda dell’Oltrepò Pavese, Chardonnay del Friuli e Gewürztraminer.

La carne di coniglio è leggermente meno magra di quella di pollo e tacchino, ma è comunque molto leggera; anche in questo caso la varietà di scelta è molto ampia sia per quanto riguarda i bianchi che i rossi. Ottimi abbinamenti sono Aglianico Superiore, Pinot Nero dell’Alto Adige, Franciacorta (perfetto per il coniglio fritto), Cabernet Sauvignon, Lagrein, Garda Merlot e Montepulciano d’Abruzzo.