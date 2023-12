Consegnati i riconoscimenti agli atleti e alle società che si sono distinte per i risultati positivi conseguiti durante il 2023: tutti i nomi e le motivazioni

È andata in scena all’interno di un Palarota gremito di pubblico “Spoleto per lo Sport”, l’iniziativa ideata dal Comune al fine di premiare gli atleti che si sono particolarmente distinti per i risultati conseguiti nel corso del 2023 e le società che promuovono l’attività sportiva tra le giovani generazioni.

I riconoscimenti sono andati:

Duranti Agnese atleta della squadra nazionale di ginnastica ritmica, bronzo alle olimpiadi di Tokio pluri campionessa del mondo

Cappelletti Alessandro giocatore di pallacanestro di serie A1 della Dinamo Sassari

Bartoli Vittorio e Saverio fratelli giocatori di pallacanestro di A2 alla Tezenis Verona

Benedetta Gramaccioni giocatrice di pallacanestro di A2 con la Thunder Matelica

Gianluca Andolfi notatore del gruppo sportivo Carabinieri e del Circolo Canottieri Aniene

Ciamarra Roberto scoutman della nazionale Francese di pallavolo e del Modena Volley

Cristian Iovieno giocatore di pallavolo di A3 della Omifer Palmi

Pietro Mariano giocatore di pallavolo di serie A3 della Aurispa Lecce

Gianluca Segarelli vice allenatore della nazionale Slovacca che parteciperà ai prossimi Campionati Europei

Farroni Alessandro portiere del Bari serie B

Giacomelli Stefano calciatore del Mantova Lega Pro

Tommaso Brevi Giocatore di calcio del Trento Lega Pro

Boxe

Burli Gianni maestro di pugilato, premio alla carriera e per l’impegno nella chessboxing affascinante disciplina che fonde scacchi e pugilato, campione del mondo con Sergio Leveque.

Giacomelli Adelmo Gabriele Giovane pugile della Boxing Club Diego Bartollini il più giovane umbro ad aver indossato la maglia azzurra

Rustici Gabriele Giovane pugile della Boxing Club Diego Bartollini, argento al Trofeo Mura

Pirri Sofia Giovane pugile della Boxing Club Diego Bartollini, si è messa in evidenza a livello nazionale ed internazionale

Sport Estremi:

Bonacci Cristiano ha partecipato ad una delle corse più dure al mondo Tor des Geants sulle cime della Valle d’Aosta

Mud&Glory Fitness vincono l’Hyrox di Milano di fitness (Filippo Panetti, Massimiliano, Giacomo Dominici, Nicola Cafaro e Matteo Cifonelli)

Sci

Sci Club Spoleto miglior squadra del Comitato Umbria/Marche 2022/2023

Enrico Percivalli maestro di sci

Camilla Morichelli maestra di sci

Ciclismo

Ct Spoleto Bike compie 50 anni di vita, Presidente Bruno Gori

Bici Club Spoleto per i 25 anni di attività, Presidente Paolo Orazi

Mtb Club Spoleto vittoria classifica a squadra, circuito Umbria Marathon Mtb

Arcangeli Ursula Campionessa regionale Marathon, vincitrice circuito XCO, prima di categoria Umbria Marathon e Tuscany Marathon

Paloni Riccardo E Desantis Alessandro per essersi messi in grande evidenza nelle gare interregionali del circuito MTB

Musiani Giulio Giovane atleta della team “A ruota libera 22” Campione italiano della E-bike nella categoria Esordienti e campione regionale Umbra e Marche Enduro

Happy Dog Village

Paolo Gianfelici per le attività di canicross e premio alla carriera ultramaratoneta

Calandri Enrico Con Owens Insieme al suo cane Owen si è laureato vicecampione del mondo Over 40 di canicross a Lipsia in Germania

Chiroiu Angelica E Marley hanno partecipato al campionato del Mondo di Agility Dog a Londra

Equitazione

Country Club (Ministrini Federica, Bianconi Francesca, Pascucci Francesca, Tiberia Rachele, Tulli Ludovica, Cristofori Alicia, Tulli Anna, Zaffini Anna Maria e Venturi Tommaso)

Centro Ippico La Somma (Nocchi Giada, Zaffini Flavio, Menghini Carlotta, Proietti Lippi Sofia, Menghini Camilla, Amici Alessia, Righetti Barbara, Diamante Allerino Germana, Recchi Giorgia)

Moto

Moto Club Spoleto per le iniziative e gli eventi sportivi organizzati in città e per gli ottimi risultati dei piloti

Cristian Lolli Grande protagonista con il Cecchini Tacing Team del Campionato italiano Velocità Moto3 dove nella classifica generale ha conquistato uno splendido 3° posto.

Remo Venturi Storia del motociclismo spoletino vicecampione del mondo nel 1959

Alessio Altai team manager GP Project che ha vinto il campionato italiano velocità e partecipa al Mondiale SBK

Paolo Ciri giornalista sportivo e speaker di grande eventi sportivi come Motomondiale o addirittura Olimpiadi invernali di Torino, autore del libro edito dal Moto Club Spoleto “Dal viale al Mondiale 100 anni di storia”

Artistica E Ritmica

Pol. La Fenice

Artistica

Luca Baban Campione nazionale di ginnastica artistica al volteggio

Squadra vittoria del campionato di serie D nella categoria LA

Pietro Bencivenni - 4^ al volteggio e 6^ alle parallele, ai Campionati Nazionali Silver di Rimini nella categoria maggiore la LE J2

Sofia Proietti - 5^ al corpo libero e al volteggio sempre nella categoria LE J1

Ritmica

Emma Pioli Di Marco Argento campionato italiano gold categoria J1 al nastro

Noemi Chiara Santangelo Bronzo campionati italiani gold categoria J2alle clavette

Angelica Roccetti Doppio argento ai campionati italiani di gold categoria J2cerchio e nastro

Tennis e Padel

Circolo Tennis Montarello vincitore del campionato di serie D1 di tennis femminile promossa in serie C (Emma Sereni, Frida Santoni, Alice Stella)

Emma Sereni – del Ct Montarello - Ha raggiunto i quarti di finale ai campionati italiani U13 è tra le protagoniste del circuito internazionale tennis Europe nella categoria U13 (Maestro Giovanni Fiorini)

Rambotti Nicola - della Tennis Training School - allenatore di tennis che ha vinto Wimbledon in doppio con il suo allievo Gabriele Vulpitta

Piernera Lucrezia Padel - del Clitunno padel by Loreti - Vicecampionessa italiana U14 e protagonista ai recenti mondiali junior di Padel in Paraguai dove ha vinto l’argento nella competizione a squadre femminile (Maestro Pierluigi Porzi)

Calcio

Spoleto Calcio vincitore della finale play off del campionato di Promozione promossa in Eccellenza

Superga 48 si premia la squadra che partecipa al campionato di 4^ categoria

Asd Ducato Spoleto Calcio Integrato

Asd Ducato Spoleto Calcio A 5 Futsal vincitore del campionato di futsal di serie C2 regionale promossa in C1

Pallacanestro

Blubasket vincitore campione regionale under 15 femminile

Arti Marziali

Musco Sofia karate Calzola oro campionato europeo shito-ryu

Filippucci Stefano karate Calzola oro campionato nazionale u.s. acli 2023

Musco Giacomo Karate Calzola argento al campionato nazionale u.s. acli 2023



Nicolai Francesco Karate Calzola argento al campionato nazionale u.s. acli 2023

Filippi Carlo Karate Calzola bronzo campionato europeo shito-ryu

Capoccia Gabriele Karate Calzola bronzo campionato europeo shito-ryu

Piccioni Edoardo Nella cat. Under 21 kata maschile è 39° al mondo. Nella gara world karate federation che si è svolta il 10.12 è arrivato 11° su 128 atleti. Di recente ha partecipato a Jesolo alla Coppa del Mondo giovanile conquistando uno splendido 4° posto

Gori Mirko Cinque volte campione del mondo di kickboxing



Bibi Simone Campione Italiano di kickboxing

Tennis Da Tavolo:

Paloni Pietro Partecipato al torneo internazionale San Marino

Danza

Libori Sara danza contemporanea 3° posto alla Settimana Internazionale della Danza-sezione Composizione Coreografica

Cesarini Francesco e Paolucci Anna Lou hip hop Categoria Duo-Children

Trofeo Coni

Covelli Giuseppe Maria medaglia d’argento a Squadre tiro a volo

Imbriani Maria Vittoria medaglia d’argento a squadre e in coppia al Trofeo Coni

Capone Matteo medaglia d’argento a squadre in coppia ed individuale al Trofeo Coni

Pinchi Agata medaglia d’oro nel calcio con l’Umbria al trofeo Coni

Pismataro Antonio presidente tiro a volo Spoleto per il grande impegno e per aver dotato la città di un tiro a segno totalmente accessibile

Nuoto:

Tutti Della Spoleto Nuoto

Mancini Lucrezia Ranista della Nazionale giovanile e della Avis Foligno Spoleto Nuoto, ha già vinto 4 titoli italiani nei 100 e 200 rana categoria Ragazzi e Junior. A livello internazionale ha partecipato due volte all’EJOF e nell’ultima edizione a Maribor, in Slovenia, ha vinto un argento nella gara dei 200, un oro ed un bronzo nelle staffette. Nell’estate 2023 ha preso parte anche agli Europei giovanili in Serbia. Di recente ha disputato la finale agli assoluti nei 200 rana.

Palumbo Gaia Medaglia di bronzo ai campionati italiani giovanili primaverili nella categoria Juniores nei 100 dorso. Di recente ha partecipato ai campionati italiani assoluti

Piero Santarelli storico allenatore della Spoleto convocato in nazionale per gli EJOF 2023

Volley

Mari Vincenza e Tardioli Francesco della Nuova Pallavolo Spoleto per l’impegno nella pallavolo che ha permesso di proseguire una lunga e prestigiosa tradizione spoletina

Atletica

Orazi Irene Campionessa del mondo 100 metri special Olympics a Berlino

Befani Riccardo Campione italiano allievi di salto con l’asta. Ha partecipato con la nazionale giovanile agli Ejof di Maribor (Allenatore papà Giacomo Befani)

Calabresi Maria della Bracco Milano Già campionessa italiana U18 di lancio del disco nel 2023 si è laureata vicecampionessa italiana U19 e nella stessa categoria ha vestito la maglia azzurra agli Europei U20 di Gerusalemme (Allenatore Fausto Pescialioli)

Conti Diego Campione regionale Cadetti di corsa su strada

Marcelli Silvio atletica master protagonista del campionati europei 2023

Mazzoni Silvano atleta master che partecipa con ottimi risultati a diverse maratone in tutto il mondo

De Paolo Marco e Santirosi Michele grandi protagonisti della San Francesco Marathon 2023