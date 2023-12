Dal 28 al 30 dicembre Spoleto sarà invasa da oltre 1.000 amanti della pallavolo: ben 25 le squadre iscritte al torneo

Dal 28 al 30 Dicembre Spoleto sarà invasa da oltre 1.000 amanti dello sport della Pallavolo provenienti da tutto il Centro Italia che accompagneranno 300 e più atlete che parteciperanno all'immancabile appuntamento con il 15° Torneo di Natale "Città di Spoleto".

La manifestazione, organizzata dalla Volley Spoleto, in collaborazione con la Federazione Italiana di Pallavolo umbra, sostenuta dalla Fondazione CariSpo, dalla ConfEsercenti Spoleto-Valnerina, dall'AVIS Spoleto e sotto il patrocinio del Comune di Spoleto, vedrà infatti protagoniste ben 25 squadre provenienti non solo dall'Umbria, ma anche dalla Toscana (Firenze, Prato e Pisa), dal Lazio (Roma, Frascati) e dalle Marche (Sassoferrato), che si scontreranno per il titolo di vincitore del torneo per le categorie under 13, under 14, under 16 e under 18.

L'evento, ormai particolarmente sentito dalla città anche per i risvolti positivi sul territorio per questa "pacifica" invasione degli amanti del volley, si svolgerà in contemporanea su cinque impianti: Palarota, Pianciani, ITIS, Palatenda e Palavecchio, dalle 9 alle ore 19 da giovedì 28 a sabato 30 dicembre.

Sempre sabato, al termine del torneo, è prevista una cerimonia per la premiazione di tutte le squadre partecipanti alla presenza delle massime autorità cittadine e per ringraziare tutti gli sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa e le decine di giovani volontari spoletini che ogni anno permettono a questo torneo di crescere e di farsi conoscere in tutto il territorio Nazionale.

L'ingresso alle partite è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare sugli spalti per questi bellissimi giorni di festa dello sport.