Il Comune alla ricerca di volontari da impiegare nelle aree educazione, cultura, protezione civile ed ambiente: come fare domanda

Il Comune di Spoleto cerca giovani volontari di servizio civile nelle aree educazione, cultura, protezione civile ed ambiente da impiegare presso l’Ufficio IAT, la Biblioteca comunale “Giosuè Carducci”, il Museo Carandente, la sede della protezione civile e l’Ufficio Ambiente.

Nello specifico i titoli dei progetti, sedi e n. volontari sono i seguenti:

- “Servizio civile per la promozione delle bellezze dei comuni dell’Umbria” n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO per la sede di servizio Ufficio IAT Largo Ferrer, 6;

- “Leggere, che piacere: un anno nelle biblioteche della provincia di Perugia” per n. 2 volontari e n. 1 volontario GMO per la sede di servizio Biblioteca comunale G. Carducci Via Brignone, 14;

- “Tra passato e presente: musei e cultura nei comuni umbri” n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO per la sede di servizio Museo Carandente Piazza Collicola;

- “La sicurezza al centro: protezione civile nei comuni di Lazio, Umbria e Toscana” n. 1 volontario o e n. 1 volontario GMO per la sede di servizio Protezione Civile Via dei Tessili;

- “Volontari per la tutela dell’ambiente e del territorio nei comuni di Lazio, Umbria e Marche” n. 2 volontari e n. 1 volontario GMO per la sede di servizio Piazza della Genga, 4.

I volontari GMO sono i Giovani con Minori Opportunità che sono in possesso di certificazione di disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3, comma 1).

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di tutoraggio, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 507,30 e l’emissione dell’attestato di fine servizio.

Per accedere al bando di SCU in Italia occorre utilizzare il motore di ricerca https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/ ed è possibile scegliere e verificare i progetti a cui partecipare al link https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/cerca-il-progetto/ Si ricorda che i giovani che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale non possono presentare istanze di partecipazione.

Gli aspiranti operatori volontari potranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

I requisiti richiesti sono:

- cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema DOL:

- I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

- I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile nella homepage della piattaforma stessa.

Per richiedere supporto nella compilazione delle domande o per usufruire di una postazione informatica con connessione internet si può fissare un appuntamento con l’Ufficio Digipass (via Busetti, 28) chiamando il numero 0743.218152 o scrivendo all’indirizzo digipass.spoleto@comune.spoleto.pg.it.

Per maggiori informazioni di carattere generale si può contattare la dott.ssa Chiara Valecchi (Dipartimento n. 5 per il benessere e l’innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona) al numero 0743.218736 o all’indirizzo chiara.valecchi@comune.spoleto.pg.it oppure scrivere ad Anci Lombardia all’indirizzo info@scanci.it.