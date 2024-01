Molto partecipato il convegno dal titolo 'Ricostruzione post sisma centro italia: andare oltre il terremoto si può' promosso da Confartigianato Imprese Umbria

Confartigianato Imprese Umbria ha organizzato unitamente alle Confederazioni Regionali di Abruzzo, Marche e Lazio l’evento svoltosi ieri presso il Ristorante Zengoni di Spoleto, dal titolo: “Ricostruzione post sisma centro italia: andare oltre il terremoto si può”. Il convegno ha visto una numerosa partecipazione di imprenditori interessati ai temi trattati.

L’incontro, moderato da Giorgio Menichelli segretario confartigianato Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e presieduto da Mauro Franceschini presidente confartigianato Umbria, si è aperto con la relazione di bruno panieri direttore politiche economiche confartigianato imprese.

Panieri ha svolto un’ampia disamina delle questioni aperte, con particolare riferimento della proroga alla Zona Franca Urbana e ha sottolineato l’impegno della Confederazione Nazionale per supportare e promuovere le procedure di ricostruzione, che si è concretizzato con uno stretto coordinamento tra le Federazione Regionale di Abruzzo, Marche e Lazio. Quindi Maurizio Aluffi Segretario Confartigianato Rieti, con delega alla ricostruzione post-sisma per Anepa Confartigianato Edilizia Lazio ha illustrato il documento di considerazioni e proposte per la ricostruzione Area Cratere Sisma Centro Italia, redatto dalle quattro Federazioni Regionali, che nell’occasione è stato consegnato all’ufficio del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

Il documento richiede: l’incremento del contributo pubblico per la ricostruzione e la soluzione della questione tecnica degli “Accolli” e delle Fideiussioni; pagamenti e liquidazioni più celeri; la proroga dei termini per gli incentivi fiscali del cratere; la soluzione della questione delle macerie con procedure di smaltimento più agevoli e il più ampio ricorso al recupero in loco; nuovi criteri per stabilire i termini di esecuzione dei lavori; revisione Istat del costo parametrico e, infine, sollecita il potenziamento della comunicazione ai cittadini del lavoro che si sta realizzando.

Molto apprezzati i contributi di emanuele pepa Presidente Confartigianato Marche, Michael del Moro Presidente Confartigianato Imprese Lazio e Daniele di Marzio Segretario Confartigianato Imprese Abruzzo e gli interventi del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti e dell’Assessore Regione Umbria Enrico Melasecche.

Il convegno è stata l’occasione per le tante imprese partecipanti di intervenire sottoponendo al commissario una serie di sollecitazioni e questioni tecniche, costituendo in tal senso un prezioso confronto diretto con i decisori nazionali in vista di una ricostruzione più veloce e più aderente alle esigenze delle imprese e della popolazione.

Le conclusioni al Senatore guido castelli, proprio ieri riconfermato dal Governo come Commissario Straordinario Sisma 2016, che ha sottolineato il grande risultato raggiunto dell’incremento del 73% delle somme liquidate in più rispetto al 2022 dando conto del grande impegno del governo per una ricostruzione celere ed efficace.