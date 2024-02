Estesi fino a tutto il 2024 gli incentivi rivolti agli imprenditori dei comuni colpiti dal terremoto del 2016. Il vice sindaco di Norcia Boccanera: 'Un lavoro di sinergia che consente il rilancio dell'economia'

Prorogati per tutto il 2024, grazie all'approvazione del Decreto Milleproroghe, gli incentivi e le agevolazioni fiscali destinati ai comuni della ZFU, ovvero la Zona Franca Urbana del centro Italia, ambito territoriale che ricomprende i comuni colpiti dal Sisma del 2016.

Un risultato importante, ottenuto dalla stretta collaborazione e sinergia tra il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Guido Castelli, il Sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco, l'On. Paolo Trancassini, membro della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e Giuliano Boccanera, Sindaco reggente del comune di Norcia.

Proprio l'attuale capo della Giunta nursina sottolinea come "questi provvedimenti di defiscalizzazione e di decontribuzione, che confermano anche per l' anno in corso l'esonero da imposte comunali e regionali, consentiranno alle aziende e ai lavoratori autonomi del cratere del sisma di prevedere investimenti per il rilancio delle loro attività e dell'economia dell'intero territorio. Si conferma con i fatti, dunque, l'attenzione del Governo Meloni per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del centro Italia."