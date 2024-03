Spoleto l'11 maggio ospiterà l'ottava tappa della carovana. Costituito il comitato che si occuperà di promuovere attività collaterali ed eventi rivolti alle scuole

Nella serata del 28/2/2024, presso la sede della Confcommercio Imprese per l’Italia Regione Umbria, mandamento di Spoleto, si è costituito il Comitato per l’accoglienza e la valorizzazione dell’8^ tappa del Giro d’Italia 2024 che si svolgerà in data 11 maggio con partenza da Spoleto e arrivo a Prati di Tivo in Abruzzo. Una tappa, che probabilmente sarà una delle più interessanti di tutto il Giro.

Il Comitato neo costituito ha lo scopo di promuovere e raccogliere fondi per la promozione e la realizzazione di iniziative. L’organizzazione di eventi e manifestazioni socio culturali, sportive, nonché allestimenti di spazi chiusi e all’aperto, saranno tra le priorità del comitato. Altra finalità prevista dallo Statuto sarà quella di organizzare conferenze, partecipazioni e eventi per le scuole. Il tutto, finalizzato all’accoglienza e alla valorizzazione della 8^ tappa del Giro d’Italia 2024 con partenza da Spoleto.

Atto costitutivo e statuto sono ufficialmente registrati all’Agenzia delle Entrate, ma il numero dei membri del Comitato potrà essere aumentato con ulteriori soci sottoscrittori . I soci promotori invece sono: Roberto Settimi presidente, Massimo Parmegiani vice presidente, Pierluigi Orazi, Walter Cieri, Emiliano Di Battista, Paolo Forti, Paol Martellini, Andrea Duranti, Luca Ministrini.

L’Amministrazione comunale collaborerà con il comitato durante tutte le fasi organizzative. Il presidente Settimi dichiara: “Sarà un grande spettacolo sportivo e un importante evento che darà visibilità alla nostra città. Sarà anche un’occasione turistica e di festa, grazie agli eventi collaterali che vedranno coinvolte le diverse Associazioni sportive e non, le quali con il loro contributo animeranno i giorni precedenti e successivi alla partenza dell’ 8° tappa del Giro d’Italia”.

Confcommercio territoriale dal suo canto si è resa disponibile fin da subito a supportare il Comitato nelle fasi organizzative, poichè crede che l’evento possa dare grande visibilità turistica e sarà sicuramente un’importante animazione per tutta la città.