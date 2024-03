Nuova partnership tra il Comune e Trenitalia per promuovere i gioielli del centro storico, inseriti nella rete della Spoleto Card

Nuova partnership per far conoscere ad un’ampia platea i gioielli del territorio. Il Comune e Trenitalia hanno infatti sottoscritto un accordo che consentirà di promuovere le realtà culturali inserite nella rete della Spoleto Card ovvero la Rocca albornoziana con il museo nazionale del Ducato, il Tempietto sul Clitunno, la Casa Romana, il museo del tessuto e del costume, il museo archeologico nazionale, palazzo Collicola e la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo.

Il Municipio, in particolare, si impegnerà a garantire a tutti gli acquirenti della speciale tessera (in possesso di un biglietto ferroviario) lo sconto di 1,50 euro sul prezzo ordinario. Avvierà poi una specifica campagna d’informazione rivolta al pubblico utilizzando “i propri canali di comunicazione social (Facebook e Instagram)” ed esponendo “la locandina Trenitalia negli info-point, nelle biglietterie dei siti museali interessati e negli altri punti informativi” dislocati nel territorio. Sul portale www.spoletocard.it, inoltre, verranno “inseriti riferimenti alla collaborazione commerciale in questione con l’utilizzazione del naming Trenitalia accompagnato dalla dicitura ‘Official carrier’ o vettore ufficiale”.

L’azienda dal canto suo, stando a quanto si legge nel documento firmato dal sindaco Andrea Sisti, provvederà ad offrire un’adeguata visibilità all’offerta “sugli schermi delle emettitrici self-service del circuito regionale e in quelle presenti in Toscana, Marche e Lazio; sui monitor a bordo dei treni e nelle biglietterie/bacheche delle principali stazioni umbre”. Il tutto, utilizzando le immagini fornite dallo stesso Comune intenzionato a potenziare quanto più possibile l’immagine dei numerosi musei cittadini. Usufruire delle agevolazioni sarà facile: sarà sufficiente presentare, al momento dell’acquisto della Spoleto Card, un “biglietto singolo regionale Trenitalia a tariffa 39/19 Umbria o con applicazione sovraregionale, valido per raggiungere Spoleto fino ad una settimana precedente la data di primo utilizzo della Card” o un “abbonamento regionale a tariffa 40/19 o con applicazione sovraregionale in corso di validità, con origine e/o destinazione una qualunque stazione dell’Umbria”.