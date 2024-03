L'atleta della 'Kenyu Kai Karate Do Spoleto' ha conquistato il premio di miglior atleta nella manifestazione 'Trofeo Sakura Tokon'

Esperienza indimenticabile per gli atleti della “Kenyu Kai Karate Do Spoleto”, in occasione della prima edizione del “Trofeo Sakura Tokon” organizzata dalla Tōkon Karate Gubbio del Maestro Pietro Menichetti”. Ottimi, infatti, i risultati ottenuti dai giovani spoletini guidati da Mizar Pizzoni: sugli scudi soprattutto Agnese Romani, autrice di una performance eccezionale che le ha consentito di battere la concorrenza e conquistare l’ambito premio di “miglior atleta”. Oltre 100 i partecipanti alla manifestazione provenienti da varie città dell’Umbria e delle Marche, misuratisi nelle specialità di kata, kion ippon e di ju ippon kumite.

Tutti i risultati ottenuti dalla Kenyu Kai Karate Do Spoleto

- Pizzoni Giacomo arancio ka+ku CAT. bambini 2014

- Brizio Annalisa gialla ka CAT. piccoli 2015

- Scarpati Gionata gialla ka+ku CAT. piccoli 2017

- Pagliara Samuele gialla ka+ku CAT. piccoli 2015

- Proietti Margherita bianca ka+ku CAT. bambini 2014

- Petronzi Gaia gialla ka+ku CAT. bambini 2013

- Hikal Amir bianca ka CAT. piccoli 2015

- Hikal Mazin bianca ka CAT. bambini 2013

- Gervasi Giulia bianca ka+Ku CAT. piccoli 2015

- Scimiterna Alice gialla ka+ku CAT. cadetti 2009

- Speranza Alessandra gialla ka CAT. cadetti 2010

- Romani Agnese gialla ka+Ku CAT. ragazzi 2011

- Salvi Elisa blu ka CAT. cadetti 2010

- D’Angerio Riccardo verde ka+Ku CAT. cadetti 2010