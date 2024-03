Tre gol e ottime prestazioni nella prima fase del torneo dei centri federali territoriali della Figc

Le soddisfazioni sportive in casa Ducato Spoleto certo non mancano; ma qualche volta superano anche le più rosee aspettative. Il calciatore gialloverdeblu classe 2010, Diego Proietti, è stato protagonista per l'Umbria nella prima fase del Torneo dei Centri Federali Territoriali, competizione promossa dalla Figc Settore Giovanile e Scolastico nell'ambito del progetto "Evolution Programme" svoltasi ieri a Firenze.

Diego ha risposto presente alla chiamata del Responsabile Tecnico del Cft di Solomeo, Giacomo Falaschi, e con gli altri migliori Under 14 della nostra Regione, ha sfidato le rappresentative di Marche e Toscana in una serie di partite 5vs5 e 9vs9, distinguendosi con tre reti e ottime prestazioni, impreziosite da giocate di alto livello.

Per il giovane calciatore spoletino la gioia immensa di vestire la maglia Azzurra della Figc, per la Ducato Spoleto l'orgoglio di aver cresciuto fin dai primi passi nella Scuola Calcio un ragazzo di grandi doti tecniche, carattere e valori sportivi e che si sta distinguendo in tutte le competizioni in cui è coinvolto, dal Campionato Regionale Under 15 al Futsal e ora anche con la selezione Under 14 dell'Umbria in una manifestazione di livello Nazionale.