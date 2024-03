In attesa che il Commissario si pronunci sugli usi civici, il Ministero concorda con le associazioni ambientaliste

“Variante di Serravalle”, tutti fermi sugli usi civici. Il Ministero della cultura ha recepito la diffida presentata dalla sezione nursina di Italia Nostra e dal Wwf di Perugia, le quali – lo scorso inverno – hanno intimato ad Anas di sospendere ogni procedura in attesa che il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Toscana e Umbria si pronunci in materia. Un nuovo capitolo, dunque, relativo al braccio di ferro in atto tra la Regione Umbria – sempre decisa a velocizzare la tre Valli anche nel tratto in cui attraversa la Valnerina, a coso di snaturarne il paesaggio – e il mondo ambientalista che si fa portavoce delle istanze di molti residenti della zona.

Per il momento, comunque, tutto bloccato. “Poiché il procedimento di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) relativo al progetto – si legge nella lettera firmata dal direttore generale del Ministero della cultura Luigi La Rocca – a seguito dell’espressione dei pareri di rispettiva competenza, sta per essere concluso in vista dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del provvedimento di VIA, si chiede al Commissario, con ogni consentita urgenza, di fornire informazioni circa l’eventuale procedimento in corso e di far conoscere le determinazioni che riterrà di assumere in relazione all’affluenza dell’uso civico nell’area interessata dal progetto”.