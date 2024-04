Al Centro umbro residenze artistiche scatta la preparazione di nuovi spettacoli

Sono 4 le proposte vincitrici del Bando delle Residenze Digitali, progetto che si rivolge ad artiste e artisti delle performing arts per supportare l'esplorazione dello spazio digitale: Non Playable Human di Simone Arganini e Rocco Punghellini, esplora, sull'eco della performance Rhythm 0 di Marina Abramović, lo spazio fra individuo e NPC ("non-playable-character"- un personaggio programmato per eseguire specifici input, ma privo di arbitrio), in un dialogo da remoto di cui sono partecipi il performer, il pubblico e un mediatore.

Radio Pentothal di Ruggero Franceschini è una stazione radio diffusa via web e onde radio, ispirata all'omonimo personaggio inventato dal disegnatore Andrea Pazienza e alimentata da un'intelligenza artificiale testuale che crea contenuti visionari e onirici ispirati agli anni '70 italiani, a cui il pubblico può contribuire in diretta; Neuralink Theatre di Filippo Rosati / Umanesimo Artificiale ricerca il concetto speculativo di performatività per impianti cerebrali neurali, esplorando come il cervello percepisce e codifica le immagini. Speculando su nuove forme di interfacce neurali, gli spettatori vengono immersi in un ambiente virtuale che unisce storytelling, gameplay interattivo e stimolazione sensoriale; HydroSync di Valerie Tameu è un rituale cyber-magico in cui il movimento del corpo umano, quello di un biota acquatico e un software di intelligenza artificiale collaborano per dare vita a una figura digitale ispirata alla leggenda della Mami Wata, Dea dell'acqua mutaforma.

Ogni progetto riceve un contributo di residenza di 4.500 euro + iva, e la messa a disposizione dell'alloggio e di uno spazio di lavoro per l'eventuale periodo di residenza in presenza. Tutti i progetti prevedono una restituzione on-line aperta al pubblico durante la Settimana delle Residenze Digitali che si terrà dal 26 novembre al 1 dicembre.

Il processo di creazione artistica viene seguito dai partner di progetto e conta sulla collaborazione di tre tutor esperte della creazione digitale, a cui si aggiunge da quest'anno un quarto professionista: Laura Gemini, Anna Maria Monteverdi, Federica Patti e Marcello Cualbu.

Residenze Digitali nasce da un'idea del Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt), in partenariato con l'Associazione Marchigiana Attività Teatrali AMAT, il Centro di Residenza Emilia-Romagna (L'arboreto - Teatro Dimora │ La Corte Ospitale), l'Associazione ZONA K di Milano, Fondazione Piemonte dal Vivo – Lavanderia a Vapore, C.U.R.A. – Centro Umbro Residenze Artistiche, a cui si aggiungono quest'anno due nuove realtà: il Centro di produzione di danza e arti performative Fuorimargine, in Sardegna, e l'Associazione Quarantasettezeroquattro (InVisible Cities - Festival urbano multimediale) di Gorizia.

www.residenzedigitali.it