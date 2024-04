Con quattordici vittorie su altrettante partite disputate, la Ducato Futsal Spoleto ha messo in carniere il titolo regionale del campionato under 15. Grande soddisfazione per mister De Moraes ed il suo staff che ha fatto di necessità virtù, gestendo anche i vari impegni dei ragazzi nel calcio a 11, nel quale la squadra allenata da Marcucci ha maturato il diritto a partecipare allo spareggio per tornare nella A1 umbra. Ora per il futsal si aprono le porte della fase nazionale, con un impegnativo girone a cinque e qualche lunga trasferta da affrontare. Si partirà proprio da Venezia, nell'infrasettimanale dell'8 maggio, per poi ospitare la domenica successiva la compagine ferrarese del Balca Poggese. 19 maggio si viaggia fino a Mondolfo, nelle Marche, per poi chiudere il 26, ricevendo la compagine toscana del Versilia.