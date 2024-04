Confrontare le offerte online aiuta a risparmiare

Tempi duri per chi deve assicurare la propria auto. I prezzi delle polizze RC continuano a salire: l’Osservatorio di Segugio.it, il portale che individua le migliori assicurazioni online per ogni tipologia di assicurato, ha rilevato a marzo 2024 un premio medio RC Auto di 449,2 euro, un importo più alto del 10,3% rispetto allo stesso mese del 2023.

Gli aumenti dei prezzi risultano più marcati per alcuni automobilisti, tra cui:

gli assicurati che stazionano in quattordicesima classi di merito, che pagano in media il 16,2% in più;

chi assicura per la prima volta un veicolo nuovo, che paga il 14,4% in più rispetto all’anno scorso;

i residenti di Lazio (+15,4%), Toscana (+15,2%) e Marche (+14,4%).

A livello territoriale, l’indagine evidenzia che le percentuali di aumento non hanno raggiunto la doppia cifra in 9 delle 20 Regioni, tra cui l’Umbria, dove le tariffe sono cresciute del 7,86% su base annua.

RC Auto Umbria: quanto si è speso nei due capoluoghi?

Dai preventivi di marzo 2024 risulta che il prezzo medio delle polizze in Umbria si è attestato sulle 424,2 euro.

In particolare, il premio di Terni è salito del 7,91% rispetto a dodici mesi prima, raggiungendo i 421,7 euro, mentre Perugia ha fatto segnare un +7,84% e un importo di 425,4 euro.

RC Auto Umbria: qualche dato su assicurati e polizze in provincia di Perugia

A Perugia sono gli automobilisti over 60 a pagare meno, in media 349,9 euro per ogni preventivo, grazie anche al -2% rispetto a marzo 2023. Meno fortunati, invece, i guidatori di età compresa tra i 45 e i 59 anni, che hanno visto salire le tariffe del 23%, e i giovani under 24, +42% e un premio medio di 1.245 euro.

Considerando, invece, le garanzie accessorie, emerge che a Perugia la più richiesta è l’assistenza stradale, inclusa nel 38,5% dei preventivi RC Auto. Particolarmente apprezzata anche la garanzia infortuni conducente, al 22,4%, seguita dalla tutela legale, 15,3%, e dal furto e incendio, 13,6%. Invece, tra le coperture accessorie meno domandate ci sono il bonus protetto, che consente all’assicurato di mantenere la classe di merito in caso di sinistro con colpa, e la polizza atti vandalici.

Ricordiamo che la polizza atti vandalici può essere utile da stipulare per i veicoli nuovi o con un alto valore commerciale, in quanto copre tutti i danni provocati volontariamente da singoli individui o da gruppi di persone. Il danno può riguardare un semplice graffio sulla carrozzeria con un oggetto contundente, oppure la rottura di una o più parti del mezzo, come i fanali, gli pneumatici o lo specchietto.

RC Auto: risparmiare confrontando online le polizze

Per risparmiare sulle tariffe può essere sufficiente cambiare le proprie abitudini assicurative: il riferimento va a quella parte di automobilisti che mantengono la stessa compagnia, nonostante l’aumento dei premi. Si tratta di un comportamento sbagliato, visto che per tagliare il premio RC Auto basta confrontare i diversi preventivi attraverso la comparazione online al momento del rinnovo. Ricordiamo che a marzo 2024 la comparazione con Segugio.it ha consentito di risparmiare sul premio della polizza: