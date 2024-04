Tornano a farsi sentire le associazioni a difesa dell'ospedale: 'Gli ospedali delle due città non hanno pari dignità'

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato firmato dal Comitato di strada per la salute pubblica, dal comitato civico di salute pubblica Spoleto Valnerina, da Casa Rossa Spoleto e dal coordinamento per la sanità pubblica Umbria riguardante l’incontro sull’ospedale avuto con la Cgil e la Uil.

“Si dà un nome alle cose per riconoscerle. Vi chiediamo pertanto, siete per l'integrazione tra gli ospedali di Spoleto e Foligno? Se sì, cancellate dal ‘vocabolario’ politico la definizione terzo polo ospedaliero. Utilizzare lo stesso nome per progetti diversi e perfino opposti è un modo di fare che non fa chiarezza ed è ambiguo.

Terzo polo non è integrazione ma il nome dato all' operazione politica di subordinazione dell'ospedale di Spoleto a quello di Foligno. La subordinazione del San Matteo degli Infermi al S.Giovanni Battista, col primo destinato alle attività programmate e il secondo all'Emergenza Urgenza. Con il primo privato del Punto nascita e di una cardiologia H 24 per un vero Pronto soccorso e con il secondo che assorbe questi servizi.

Integrazione invece significa pari dignità tra i due ospedali del territorio Spoleto, Foligno e Valnerina. Tra un territorio di 90.000 abitanti come Foligno e un territorio di 60.000 abitanti come Spoleto-Valnerina, pari dignità significa 3/5 delle attività di Emergenza Urgenza dirette da Foligno e 2/5 delle attività di Emergenza Urgenza dirette da Spoleto-Valnerina; con i servizi di base e prioritari, Punto nascita e Pronto soccorso, presenti in entrambi gli ospedali. Stessa proporzione per le attività programmate. Se non si rispettano questi rapporti di pari dignità non si può parlare di integrazione ma di subordinazione”.