Scattata oggi (30) la nuova edizione della mostra mercato del giardinaggio e del florovivaismo 'Primavera in Valnerina'

È sbocciata a Sant'Anatolia di Narco "Primavera in Valnerina". La XVII edizione della mostra mercato del giardinaggio e del florovivaismo, tra le più importanti del settore nel Centro Italia, è infatti in scena martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio nella spettacolare cornice dell'Abbazia dei Santi Felice e Mauro. Punto di riferimento di espositori specializzati e qualificati che di anno in anno rinnovano la loro presenza all'evento, la mostra mercato propone piante insolite, officinali, pelargoni, peonie, rose, orchidee, camelie, fruttiferi, ortive, piante rare e zafferano, ma anche ceramiche artistiche, arredamento da giardino e gioielli con fiori. Accanto, un ricco programma di attività per gli amanti di fiori e piante e un cartellone di iniziative, 'Primavera for kids', pensato per i bambini.

"Primavera in Valnerina – ha commentato Arianna Giovannini coordinatrice dell'evento – è diventata un'eccellenza di questo territorio e accoglie quest'anno circa 60 espositori che hanno attraversato l'Italia dal Nord al Sud, comprese Sicilia e Sardegna, per venire da noi in questa due giorni e portando con sé anche piante e fiori particolari e rari. Il programma è molto ricco di appuntamenti". Primavera in Valnerina, evento organizzato con il contributo del Gal Valle umbra e Sibillini, ha infatti proposto nella prima giornata due laboratori, uno di ortoterapia riservato agli alunni delle scuole e uno botanico con materiali di riciclo organizzato con l'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, oltre che un'iniziativa di celebrazione del rispetto dei bambini e tutela dei diritti della bambina, a cura di Fidapa Bpw Italy - Sezione Valnerina. In entrambi i giorni alle 15.30 si può, poi, partecipare a 'Pillole di coltivazione domestica' per la cura delle orchidee con Orchidofili umbri.

Mercoledì primo maggio, invece, sono in programma alle 9.45 la passeggiata di riconoscimento di 'Erbe e piante di fiume commestibili' e la realizzazione dell'herbarium (su prenotazione 349.5245022); alle 10 le dimostrazioni gratuite di tiro con l'arco 'Arciere per un giorno' a cura di Asd Arcieri del Grifo e alle 11 'Di fiori e di poesie', rubrica informativa culturale e reading poetico in collaborazione con Fidapa Bpw Italy Sezione Valnerina, Borghi della Lettura e Borghi più belli d'Italia – Umbria. Alle 15, l'arte giapponese del Kokedama sarà spiegata e realizzata dagli studenti dell'Istituto tecnico agrario di Sant'Anatolia di Narco. StraVerde proporrà due attività: alle 16.30 Un orto 100% ecosostenibile anche per neofiti ortolani che permetterà nuove esperienze usando sani principi del passato in chiave moderna, alle 18 rimedi e strategie per un giardino sostenibile a zero consumo idrico, bassissima manutenzione con fiori e pieno di vita con rimedi naturali. Per quanto riguarda 'Primavera for kids' martedì 30 aprile ci sono state osservazioni al microscopio, studio degli insetti e degli alveari a cura di Istituto tecnico agrario di Sant'Anatolia di Narco e attività a contatto con i cavalli, a cura dell'Asd Mare e Monte.

In entrambi i giorni (mercoledì alle 10 e alle 18) è in programma 'L'atelier nel verde: pittura creativa per piccoli artisti all'aria aperta' a cura de Il Giardino di Matisse. Socializzazione, competizione e divertimento, mercoledì 1 maggio, saranno al centro di 'Panathlon, sportivi per natura', rivolto ai bambini dai 5 agli 8 anni alle 11 e a quelli da 9 a 12 anni alle 15, a cura di Il Giardino di Matisse. Ci saranno poi la presentazione della fiaba 'Celeste' la bambola animata e il laboratorio di lettura espressiva per genitori e bambini mercoledì alle 16, a cura di Il Giardino di Matisse, e alle 17 'Di padre in foglia: conosciamo gli alberi maestri con papà' a cura di Zafferano e dintorni. Sarà sempre fruibile, infine, il percorso sensoriale a cura di Il Giardino di Matisse.