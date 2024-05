Al via oggi (4) gli appuntamenti del cartellone 'Aspettando la Tappa'. Diversi i provvedimenti adottati dal Comune

Prenderanno il via oggi gli appuntamenti inseriti nel cartellone di “Aspettando la Tappa”. Per consentirne il regolare svolgimento il Comune ha deciso, attraverso l’ordinanza sindacale n. 48 pubblicata nell’albo pretorio, di vietare temporaneamente la vendita “di bevande per l’asporto in contenitori che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine”. Disposto, inoltre, l’obbligo “per gli esercenti che vendono per l’asporto bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori”.

I pubblici esercizi e i gestori di distributori automatici di bevande presenti in piazza Garibaldi, corso Garibaldi, via Anfiteatro, via Macello Vecchio, via Nuova, via dei Gesuiti e piazza della Vittoria dovranno quindi rispettare i provvedimenti in questione in occasione del concerto della Modern music school (oggi ore 16); del live show di Antonio Mezzancella (oggi ore 21); dell’iniziativa “Omaggio a Frak Sinatra” (5 maggio ore 21:30); delle esibizioni musicali dei “Croel Monroe” (6 maggio ore 21:30), dei “Zona Ruvida” (7 maggio ore 21:30) e della Banda Granatieri di Sardegna (10 maggio ore 18) “a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli e fino alla loro conclusione”.

L’inosservanza delle disposizioni dell’ordinanza “è punita ai sensi delle disposizioni dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a 50 euro”. Il documento firmato dal sindaco Andrea Sisti è stato trasmesso al comando della polizia municipale, al commissariato della polizia di Stato e ai carabinieri.