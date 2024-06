Enzo Ercolani sul concorso per anestesista: nessuna candidatura dal San Matteo

Gli impiegati degli Uffici Amministrativi addetti ai Concorsi dicono che non si era mai vista tanta sollecitudine. La pressione dall’alto è notevole e l’ordine è tassativo: tutti i Concorsi per la nomina dei Primari unici, quelli, per intenderci, che significheranno la fine delle Strutture Complesse caratterizzanti il DEA del San Matteo, debbono essere espletati addirittura entro luglio. Sarà possibile?

Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 20 di maggio. I nomi dei Commissari verranno estratti il 13 giugno e forse, magari correndo come pazzi, avremo davvero il nome dei Primari prima di ferragosto.

Cerchiamo quindi di illustrare la situazione, disciplina per disciplina, cominciando dall’Anestesia Rianimazione che, come è noto, scompare a Spoleto ed avrà la sua unica sede nel San Giovanni Battista di Foligno.

I candidati all’incarico sono quattro.

Ovviamente ha presentato la domanda il dott. GianMichele Nicoletta, già Primario ff da qualche mese. Ha 48 anni, è nato in Basilicata, lavora da sempre a Foligno ed ha una solida esperienza professionale.

Segue il dott. Massimo Renzini, 59 anni e folignate di nascita. Proviene dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, dove si è fatto le ossa in ogni settore della Disciplina, pur privilegiando, in questi ultimi tempi, l’area della Terapia del Dolore.

Anche la dott.ssa Melissa Antonelli, 50 anni e di origini marchigiane, ha lavorato per molto tempo presso l’Azienda Ospedaliera perugina. Attualmente opera presso il “Rizzoli” di Argenta (provincia di Ferrara) .

Il quarto candidato, dott. Filippo Righetti, viene dall’Azienda Ospedaliera di Verona, dove ha un incarico di altissima specializzazione. Ha 45 anni ed un curriculum non solo di prim’ordine quanto intrigante: l’anno scorso aveva già vinto un Primariato in un Ospedale del Cremonese, ma l’ha rifiutato. Giudica quindi il Primariato Foligno Spoleto molto più interessante?

Spiace non vedere, ai nastri di partenza, alcun professionista del San Matteo. La squadra degli anestesisti spoletini è valida e qualcuno di essi avrebbe potuto certamente ricoprire, più che degnamente, il ruolo apicale.

Ribadiamo comunque la nostra ferma opposizione all’operazione Terzo Polo Sanitario, giacchè la figura del Primario unico, così come l’abbiamo già sperimentata, ha significato solo il progressivo depauperamento del nostro Presidio . Temiamo quindi che anche queste ultime operazioni della Regione e della USL, nonostante le reboanti assicurazioni di un futuro “luminoso” per il SanMatteo, non portino niente di buono alla nostra comunità. Staremo a vedere e, come sempre, a riferire ed a commentare.