Appena il 10,5% degli aventi diritto si è recato alle urne

Bassa, anzi bassissima l'affluenza al voto nella giornata di ieri. Segno dell’inarrestabile, progressivo disinteresse e soprattutto della sfiducia da parte dei cittadini nei confronti della politica, ancor più accentuata quando si parla di elezioni europee. Alle 23 di sabato a Spoleto aveva votato appena il 10,5% degli aventi diritto: dato che raddoppia nei comuni in cui si vota anche per le amministrative. Il grosso dell’elettorato è atteso per oggi, ovviamente, ma il dato generale appare per il momento preoccupante.