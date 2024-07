Il complesso monumentale farà da cornice all'incontro dal titolo 'Legalità: diamo voce agli ultimi'

Non solo arti performativa a Suoni Controvento, festival estivo promosso da Aucma, associata AssoConcerti, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, anche sguardo rivolto a temi sensibili. In questa ottava edizione, che prenderà il via in Umbria dal 9 luglio all'8 settembre, nasce infatti, per la prima volta, la collaborazione "Rai Umbria e Suoni Controvento 2024 per il sociale" progetto che si articolerà in quattro momenti di riflessione e di confronto su tematiche di attualità e argomenti di grande sensibilità sociale - tra disabilità, sostenibilità, pace e legalità - con l'obiettivo di coinvolgere e informare il pubblico non solo attraverso le arti. Gli appuntamenti, che vedranno protagonisti ospiti di rilievo, rientrano nell'ambito del progetto "Ripartiamo dai territori" e saranno tutti a ingresso gratuito.

Si inizia il 12 luglio alle 18 all'auditorium San Francesco al Prato di Perugia con il panel "Disabilità e diversità tra sport e lavoro, ripartendo dai territori". Introduce Maria Concetta Mattei (direttrice della Scuola di Giornalismo di Perugia), saluti della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, intervengono Alessandra Locatelli (ministro per la Disabilità), Paola Fioroni (presidente Osservatorio disabilità Regione Umbria), Giuseppe Sangiovanni (direttore Rai Pubblica Utilità), Domenico Ignozza (presidente regionale Coni), Francesca Cesarini (atleta e influencer), Marina Cuollo (Fondazione Diversity), Maria Rosi (responsabile Scuola per il Cip Umbria). L'evento sarà completamente seguito da un interprete Lis e con una audiodescrizione per i non vedenti grazie a Rai Pubblica Utilità.

Diversità e inclusione sociale, questi i temi al centro del dibattito. Nello sport, nel lavoro, nella vita di ogni giorno: la diversità diventa superabile. Superabile o super-abile? È possibile andare oltre? Abbattere le barriere fisiche e mentali? Sì, grazie ad una educazione emotiva all'insegna dell'inclusione sociale, attraverso le istituzioni, la cultura, la tecnologia, la comunicazione e il lavoro.

Giovedì 25 luglio alle 18 a palazzo Ducale a Gubbio sarà la volta del panel "Sostenibilità e transizione green, ripartendo dai territori". Introduce Roberto Natale (direttore Rai per la Sostenibilità – ESG), intervengono Roberto Morroni (assessore Sviluppo rurale e vicepresidente Giunta regionale dell'Umbria), Roberto Della Seta (già presidente di Legambiente), Isabella Malagoli (Ad Hera comm Spa), Michela Sciurpa (amministratore unico Sviluppumbria), Benedetta Pioppi (presidente Evaltech), Chiara Biscarini (co-chair of Unesco Chair on Water Resources Management and Colture), Andrea Farinet (presidente Pubblicità Progresso).

Tema cruciale dell'incontro sarà il benessere della nostra regione e dell'ambiente. Un panel per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso le fonti rinnovabili. Capire come essere più efficienti con le nostre energie e pronti per la transizione ecologica. Si affronteranno tanti argomenti, ponendo l'attenzione ad una maggior giustizia ambientale, climatica e sociale. Ci sarà anche Marco Tarascio, in arte "Moby Dick", artista e pioniere di una rivoluzione visiva sull'etica ambientale e sulla salvaguardia della fauna a rischio di estinzione. Al termine del dibattito ci sarà un piccolo aperitivo e il concerto sulle note di Massimo Silverio con "Hrudja" (prevendite per il concerto su TicketItalia e TicketOne).

Sabato 10 agosto alle 17 al passo Scentinelle sul valico di Castelluccio di Norcia prenderà il via una passeggiata per parlare di pace e unione tra i popoli. Oggi sempre di più c'è bisogno di affrontare questo tema, con l'obiettivo di rafforzare e far crescere il lavoro collettivo per la pace e il disarmo. Seguirà il concerto del cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd (prevendite per il concerto su TicketItalia e TicketOne)

Infine, venerdì 6 settembre alle 18 al chiostro di San Nicolò a Spoleto panel "Legalità: diamo voce agli ultimi". Introduce Maria Grazia Mazzola (inviata speciale TG1), saluti del sindaco di Spoleto Andrea Sisti. Intervengono don Luigi Ciotti (fondatore di Gruppo Abele e Libera), Fausto Cardella (presidente Fondazione e prevenzione contro l'usura), Fausto Lamparelli (questore di Perugia).

Un dibattito sui diritti e il valore della comunità sociale e cittadina. Insieme per essere consapevoli che opporsi alle mafie è un compito politico, sociale, culturale ed etico che riguarda l'intera società civile. Un incontro per dare voce anche agli ultimi, unendo l'accoglienza, la solidarietà con l'impegno politico e culturale. Rai Umbria e Suoni Controvento insieme ad alcuni protagonisti legati al tema, si impegnano per sensibilizzare il pubblico e capire come combattere la droga, lo sfruttamento, la violenza, le mafie e l'usura.

"Suoni Controvento" è inserito nel "KeepOn Experience" Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d'Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family.

Suoni Controvento 2024 si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Camera di Commercio dell'Umbria, Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, Cams - Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell'Università degli Studi di Perugia, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, Comune di Assisi, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Corciano, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Montefalco, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di Pietralunga, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Stroncone, Comune di Terni, Comune di Trevi, in collaborazione con Regusto, Aeroporto Internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi, Fiab, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Proloco di Costacciaro, Proloco di Sigillo, Proloco Corciano, Proloco Costa di Trex, Proloco Terzo San Severo, Tramontana guide dell'Appennino, L'Olivo e la Ginestra, associazione Roompicapo, Cammini d'Italia, Valsorda Tour, Unitalsi Gualdo Tadino, Occhisulmondo, Danz'Art, Ya Basta! Perugia, Cantina Arnaldo Caprai, Cantina Brugnoni; con la collaborazione tecnica di alcuni partners privati e sponsor, in particolare Gruppo Hera, Diva International, Ares Safety, , Bahia City Store, Ambrosi Auto, Teamdev, Screen Pharma, Subasio Petroli. Fattoria Creativa è partner per la comunicazione e promozione del festival. Radio partner Rai Radio 2. Patrocinio di Rai Umbria, media partner Tgr Umbria, Rai Pubblica Utilità, Rai per la Sostenibilità - ESG.