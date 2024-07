Presentato ufficialmente il cartellone della rassegna, in scena dal 23 al 27 luglio: quattro gli spettacoli previsti al complesso monumentale di San Nicolò

Presentato, nella sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia, il programma della terza edizione del Festival delle Regioni che si terrà a Spoleto dal 23 al 27 luglio. Alla conferenza erano presenti l’assessore regionale Paola Agabiti Urbani, l’assessore del Comune di Spoleto Danilo Chiodetti, il presidente della FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori Salvo Fisichella e il presidente della Fita provinciale Fausto Manasse.

Il festival, inserito in Accade d’estate a Spoleto e giunto alla terza edizione, è organizzato dalla FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori e dal Comune di Spoleto, con la collaborazione dei comitati Fita Umbria e Fita Perugia.

Le quattro compagnie che si esibiranno per quattro serate a partire da martedì 23 luglio al Complesso monumentale di San Nicolò, sono frutto di una selezione prima su base regionale e poi nazionale e proporranno lavori proposti con una forte connotazione territoriale, rappresentativi di Lazio, Campania, Veneto e Puglia.

Ogni serata, ad ingresso gratuito, vedrà anche la partecipazione di una pro loco del territorio di provenienza che esporrà materiale informativo e tipicità per far conoscere la propria regione. Nelle precedenti edizioni hanno partecipato compagnie provenienti dalla Calabria, Veneto, Liguria, Campania, Puglia, Marche, Abruzzo e Sicilia.

Il manifesto ufficiale ‘Fantasie Tessili’ anche quest’anno è opera dell’artista Mauro Proietti di Ferentillo che sta realizzando anche il premio che sarà assegnato allo spettacolo vincitore del Festival, con l’intento da parte degli organizzatori di creare una sorta di ‘commistione delle arti’ fondendo l’arte performativa con quella figurativa.

La rassegna terminerà sabato 27 luglio alle ore 18.00 con una cerimonia di premiazione nella Sala XVII Settembre del Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ a cui seguirà la premiazione del concorso Fitalia, una selezione nazionale di spettacoli che si svolge on line e la consegna del trofeo alla compagnia teatrale ‘Arca’ di Trevi, vincitrice del premio regionale Fita Umbria Teatro 2023 .

‘Un evento importante che mette in connessione le regioni per creare un'osmosi anche di conoscenze, cultura, arte e sapere – ha dichiarato l’assessore Paola Agabiti Urbani - si tratta di iniziative culturali che arricchiscono il territorio e che la Regione ha convintamente sostenuto. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori e il Comune di Spoleto che, con sensibilità, ha fatto crescere questa interessante proposta artistica’.

‘Voglio ringraziare la Regione – ha dichiarato l’assessore Danilo Chiodetti - per il costante sostegno alle numerose iniziative che si svolgono nella nostra città. Abbiamo voluto fortemente questo Festival per dare valore al teatro amatoriale che è anche teatro di qualità. Il limite con quello professionistico è veramente molto sottile. Ogni anno ospitiamo quattro regioni diverse scegliendo spettacoli che raccontano la vita e la cultura di quei territori e che ci presentano uno spaccato di vissuto per creare una sorta di scambio fra realtà culturali, per creare un valore aggiunto per noi e per la promozione sia della nostra città che della regione’.

‘È per me un vero onore in qualità di neo presidente della FITA UMBRIA – ha continuato Salvo Fisichella - avere modo di ricordare come la cultura legata alla tipicità dei molteplici dialetti nelle trasposizioni teatrali messe in opera da compagnie non professionistiche sia un patrimonio nazionale di indubbio valore. Lo scopo primario del Festival delle Regioni d'Italia che si terrà a Spoleto dal 23 al 27 luglio, è proprio quello di dare la giusta rilevanza al teatro amatoriale che molto spesso è di altissimo livello. Inoltre ricordo che all'interno della serata finale della manifestazione ci sarà anche la premiazione del premio "Fitalia" e del premio "Fita Umbria Teatro", quest'ultimo dalla prossima edizione sarà dedicato alla memoria di Emilio Moro, cofondatore di Fita Umbria,, recentemente scomparso.

Programma

Martedì 23 luglio ore 21.00 Complesso monumentale di San Nicolò

Lazio - Compagnia Scansonati – Palestrina

Caciara Prenestina

Commedia liberamente ispirata a “Le baruffe chiozzotte” di Carlo Goldoni

Mercoledì 24 luglio ore 21.00 Complesso monumentale di San Nicolò

Campania - Compagnia 30Allora APS – Casagiove

L'ultimo scugnizzo di Raffaele Viviani

Giovedì 25 luglio ore 21.00 Complesso monumentale di San Nicolò

Veneto - Compagnia dell'Orso – Lonigo

Le chat noir di Paolo Marchetto

Venerdì 26 Luglio ore 21.00 Complesso monumentale di San Nicolò

Puglia - Compagnia La Cricca – Taranto

Alla Ricerca di Eveline ovvero Ce ne sápe Magnine d’u fiàsche de l’olije di Aldo L’Imperio

Sabato 27 Luglio ore 18.00 Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ - Sala XVII Settembre - Cerimonia di premiazione