Presentato il volume 'Parchi dell'Umbria: le otto meraviglie della natura'

È stato presentato, a Palazzo Donini, il volume "Parchi dell'Umbria: le otto meraviglie della natura". L'evento ha visto la partecipazione di Roberto Morroni, Vicepresidente della Regione Umbria e Assessore alle Politiche agricole e agroalimentari, alla tutela e valorizzazione ambientale, di Giuseppe Cerasa, Direttore de "Le Guide di Repubblica", di Peppone Calabrese, conduttore televisivo della Rai, e di Giulio Gigli, chef umbro.

"Non è la prima volta che la Regione Umbria collabora con queste iniziative editoriali delle "Guide di Repubblica". Questa volta – ha dichiarato l'assessore Morroni – abbiamo deciso di accendere i riflettori su delle vere e proprie meraviglie: i nostri otto parchi. Sono iniziative di comunicazione che fortificano il brand "Umbria cuore verde d'Italia"; rappresentano la bellezza e le molteplici straordinarie caratteristiche del nostro territorio".

"L'Umbria, in realtà, è un grande parco a cielo aperto - ha sottolineato l'assessore Morroni - nel quale la natura ti sorprende e dove la biodiversità è espressione di particolare attenzione all'ambiente. Il paesaggio, tipico, vario e suggestivo, offre la possibilità di incontrare, ad ogni passo, la storia, l'arte, i profumi, i sapori, i colori di una terra che non ha eguali al mondo.

Non è casuale, infatti, che la Regione Umbria - ha continuato Roberto Morroni - sia ente capofila del progetto "Life Immagine", il cui slogan è la sintesi di una visione: "Il futuro è nella nostra natura". Un messaggio coerente con le nostre Politiche Istituzionali per lo Sviluppo Sostenibile a vantaggio di un territorio nel quale sono presenti ben 102 siti della Rete Natura 2000, che costituiscono circa il 16% del "Cuore verde d'Italia. Questa iniziativa editoriale offre, pertanto, un'opportunità significativa per promuovere straordinarie risorse in un percorso di valorizzazione, con azioni mirate a trasformare le caratteristiche in altrettanti elementi utili allo sviluppo delle comunità locali e delle realtà associative e imprenditoriali che animano le diverse aree. L'informazione su ciò che è eccellenza in Umbria - ha concluso l'assessore - è il veicolo fondamentale per consentire, quale proficua ricaduta, prestigio e ricchezza dei luoghi, anche grazie ad una maggiore fruizione turistica. L'intento è di favorire, dunque, la crescita dell'economia locale, principalmente nelle aree protette, con interventi all'insegna della tutela e della salvaguardia delle stesse".

La Guida di Repubblica "Parchi dell'Umbria: le otto meraviglie della natura", descritti e illustrati nel volume, si inserisce in questo disegno di divulgazione al grande pubblico che non mancherà di appassionarsi alla nostra regione: uno scrigno di gemme preziose, di habitat in cui vivere esperienze uniche, un viaggio contrassegnato dalla qualità, dalla sostenibilità e dall'armonia.

Durante l'evento, Giuseppe Cerasa, Direttore de Le Guide di Repubblica, ha affermato: "L'Umbria ha dei veri e propri tesori naturali che coincidono con le bellezze della vita e con quelle dello spirito. Non a caso questa regione è terra di Santi conosciuti in tutto il mondo. La guida esalta il carattere della regione, ed inoltre, ne racconta storie e peculiarità, viaggiando attraverso otto parchi naturali, omaggiando la bellezza dell'ambiente, della sua natura, senza tralasciare la sua eccellenza enogastronomica che identifica gli stessi territori".

Gli otto parchi raccontati nella Guida "Parchi dell'Umbria: le otto meraviglie della natura" sono: Parco del monte Cucco, Parco del monte Subasio, Parco del lago Trasimeno, Parco del fiume Tevere, Parco di Colfiorito, Parco fluviale del Nera, S.T.I.N.A. del Monte Peglia e Selva di Meana, Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Questi parchi garantiscono una varietà di paesaggi e di esperienze che rendono unica questa regione.