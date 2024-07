Morto in seguito all'incidente avvenuto a Curitiba anche suo figlio Gianluca, giovane talento della Nazionale Under 19 di futsal. Il cordoglio della Ducato Spoleto

Una tragedia avvenuta in Brasile ma che ha lasciato sgomenta anche la comunità di Spoleto. Rafael Salvati e suo figlio Gianluca sono infatti deceduti nelle scorse ore, a causa di un tragico incidente avvenuto lungo le strade di Curitiba.

Entrambi erano molto noti nella città del Festival visto che il 47enne, ex giocatore di futsal, nel corso della sua carriera ha avuto spesso modo di esibirsi proprio al Palarota. Diversi i messaggi di cordoglio apparsi online, tra cui quello della Ducato Spoleto Futsal: “Siamo vicini alla famiglia Salvetti dopo l'incidente che ci ha portato via Toni e Gianluca. Ricordiamo la classe ed il carisma di Toni con la maglia della Maran Spoleto nella stagione 2006-2007, la prima storica del calcio a cinque spoletino in serie A2 che lui condivise anche con il nostro mister Claudio, oltre che con Rosi, D'Angeli e Marini”. Lo schianto si è rivelato fatale anche per il 18enne, nato nel 2006 a Terni e talento in rampa di lancio: come spiega la Figc, era stato uno dei protagonisti dell'avventura degli Azzurrini nell'ultimo Europeo giocato a Porec e, di recente, era stato ufficializzato il suo trasferimento dal Giorgione (club veneto con cui giocò anche la finale scudetto Under 17 a Pesaro nel 2023) alla Roma Calcio a 5.

“Era un assiduo frequentatore del PalaRota - è il ricordo della Ducato Spoleto Futsal - in braccio alla mamma Grazi; ci lascia a 19 anni nel momento in cui la sua carriera stava decollando verso la serie A e la Nazionale. Baro il destino che è così difficile accettare. Sarete sempre nei cuori di noi spoletini”.