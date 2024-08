Martedì 13 agosto nella chiesa della Madonna della Cona si svolgerà il concerto promosso dall'associazione 'Amici di Castelvecchio'

Sarà la chiesa della Madonna della Cona, situata a Castelvecchio di Preci, ad ospitare martedì 13 agosto alle ore 18 il concerto di canto e pianoforte dal titolo “Duetti, arie e canzoni d'arte alla cona” con protagonisti Giulia Pierucci (soprano), Tonino Crisciotti (baritono) e Sara Matteo (pianista). L’appuntamento è organizzato dall’associazione “Amici di Castelvecchio”.

“Non fu facile per nessuna delle realtà dell'Alta Valnerina confrontarsi prima con un terremoto così devastante e, dopo pochi anni, con una pandemia altrettanto pesante che per almeno due anni ha messo a dura prova la resilienza di tutti, residenti e non residenti. Nonostante ciò con la consueta passione per i nostri luoghi nel 2022 decidemmo di riprendere la nostra consuetudine di offrire un concerto di musica colta nella splendida cornice della chiesetta della Cona di Castelvecchio. Il successo con cui fu accolta questa “ripresa” ci incoraggia a perseverare nella nostra “tradizione” e quest’anno l’APS Amici di Castelvecchio propone un concerto di canto e pianoforte tenuto da due giovani cantanti di riconosciuto talento, la soprano Giulia Pierucci e il baritono Tonino Crisciotti, accompagnati dalla brillantissima prof.ssa Sara Matteo, pianista concertista e docente di conservatorio”.

Il programma spazierà dal “melodramma ottocentesco alla canzone d’autore napoletana, includerà infatti Duetti, Arie e Recitativi tratti dal Barbiere di Siviglia di Rossini e dal Don Pasquale di Donizetti per concludersi con i più rappresentativi successi della canzone napoletana, anch’essi ambasciatori della tradizione del bel canto italiano nel mondo, e cavalli di battaglia di grandi Voci del passato”.

Maggiori informazioni su come raggiungere la Cona si trovano a http://www.amicidicastelvecchio.it/lacona

Curriculum dei concertisti

Giulia Pierucci (soprano) si avvicina alla musica studiando il clarinetto al Conservatorio di Frosinone. Dopo gli studi superiori si iscrive al Conservatorio di Ferrara per studiare canto lirico col soprano C. Forte e lì consegue col massimo dei voti i diplomi di I e di II livello. Parallelamente approfondisce lo studio del repertorio da camera al Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila, col soprano A. Cesari, e all’Universität für Musik und darstellende Kunst (Mdw) di Vienna con J. Zeyen e B. Mehta. Debutta nel 2016 nel ruolo del nano Sabbiolino in Hänsel und Gretel di Humperdinck e nel 2018 nel ruolo di Adina ne L'Elisir d'amore di Donizetti. Giulia Pierucci ha partecipato a concerti in collaborazione con importanti istituzioni e orchestre, quali l'Istituzione Sinfonica Abruzzese di L'Aquila, il Teatro "C. Abbado" di Ferrara, il “Marrucino” di Chieti e l'”Istituto Tostiano” di Ortona. Nel 2023 è stata Annina ne La Traviata di Verdi. Ha cantato a Vienna in importanti sale come la Ehrbar Saal e lo Schlosstheater Schönbrunn. Sta frequentando il Corso di Alto Perfezionamento nell’Accademia “Rodolfo Celletti” di Martina Franca (TA).

Tonino Crisciotti (baritono) inizia la sua formazione musicale nel 2013 studiando canto lirico con il tenore L. Villalobos. per poi continuare i suoi studi nel Conservatorio "A. Casella”, dove si diploma nel 2023 sotto la guida del soprano A. Cesari mettendo in scena Il Segreto di Susanna di E. Wolf-Ferrari. In ambito operistico ha debuttato nel ruolo di Fiorello e poi di Don Bartolo nell’opera Il Barbiere di Siviglia, Schaunard ne La Bohème, Marullo in Rigoletto e Marchese d’Obigny ne La Traviata presso il teatro Savoia di Campobasso, Uberto ne La Serva Padrona di Pergolesi presso l’Odeon di Bucarest.

Ha al suo attivo la prima assoluta del brano La Fuga di L. Bellini durante l’evento Mito, poesia e ricerca (L’Aquila) e moltissimi concerti per il TRA - Teatri riuniti d’Abruzzo, per l’Abruzzo Organ Festival; per Musica e letteratura; nel progetto multimediale 12 volte 12 Beethoven. Ha seguito corsi di alto perfezionamento con F. Ventura, M.Boemi, R. Servile, B. Tognocchi, M. Olivieri. Attualmente si sta perfezionando col baritono Nicola Ziccardi.

Sara Matteo, diplomata in Pianoforte e in Musica da Camera al conservatorio di S. Cecilia di Roma. Nel 2006 ha poi ottenuto con il massimo dei voti la laurea di II livello in Musica da camera. Si specializza nel repertorio barocco diplomandosi col massimo dei voti in Clavicembalo presso la Royal School of Music con A. Coen. Vincitrice di due concorsi pianistici nazionali e di numerosi premi, ha al suo attivo moltissimi concerti sia come solista che in formazioni da Camera. Ha inciso per Radio Vaticana ed è stata ospite in molte trasmissioni televisive. Importanti nella sua formazione musicale sono stati i corsi con il M° Pradella e col M° E. Bagnoli col quale ha seguito il corso quadriennale di alto perfezionamento alla Fondazione Cini di Venezia, ove ha anche tenuto concerti nell’ambito dei “Concerti del Gruppo di Studio Ottorino Respighi”. Si è quindi perfezionata col M° S. Bajcic. Da anni è Maestro collaboratore al pianoforte nel Corso di Perfezionamento in Flauto presso la scuola “A. Rubinstein” di Roma. Ha suonato per rassegne prestigiose tra le quali Suona francese e per il festival “Gazzelloni”. Più volte è stata ospite del festival internazionale “Flautissimo” al “Parco della Musica” di Roma in duo con nomi prestigiosi, tra i quali D. Bouriakov, S. Viland, P. Taballione, A. Oliva, M. Caroli, A. Manco, S. Jacot. Ha accompagnato le masterclass internazionali di D. Formisano, E. J. Louwerse, M. Marasco, A. Oliva, S. Haimel. È direttore artistico e docente di pianoforte, insieme con S.Bajcic, della scuola di musica “A. Rubinstein” che fondò nel 2003.Nel 2021 con l’editrice M&P ha pubblicato Il pianoforte Zen, sulla tecnica pianistica, che ha riscosso grande interesse, da valerle il premio “EIP” (Ecole instrument de paix) nel 2021 conferitole presso la LUMSA ed il premio “Spoleto art Festival”. È docente di Pratica e lettura pianistica presso il conservatorio “A. Casella” di L’Aquila.