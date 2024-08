Già sold out il concerto del cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd, in programma il 10 agosto nel passo di Scentinelle sul valico di Castelluccio

Ancora appuntamenti in giro per l'Umbria sotto il segno del festival estivo di arti performative Suoni Controvento, promosso da Associazione umbra della canzone e della musica d'autore (associata AssoConcerti) con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Fondazione Perugia, continua a contaminare l'Umbria e, nei prossimi giorni, sarà a Norcia, Gualdo Tadino e Trevi.

Evento sold out da tempo, sabato 10 agosto nel passo di Scentinelle sul valico di Castelluccio di Norcia (ore 18) è in programma il concerto tanto atteso del cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd. Ad introdurre il concerto di Rudd sarà la presidente di Emergency, Rossella Miccio, la protagonista dell'incontro dedicato alla pace e all'unione fra i popoli che si terrà sempre a Scentinelle (ore 17, incontro riservato ai possessori del biglietto di ingresso al concerto). Oggi sempre di più c'è bisogno di affrontare questo tema, con l'obiettivo di rafforzare e far crescere il lavoro collettivo per la pace e il disarmo. L'iniziativa si svolgerà nell'ambito del progetto "Ripartiamo dai territori" realizzato in collaborazione da Rai Umbria e Suoni Controvento, arrivato alla terza tappa. Durante il festival, infatti, sono stati organizzati quattro momenti di riflessione e di confronto su tematiche di attualità e argomenti di grande sensibilità sociale, con l'obiettivo di coinvolgere e informare il pubblico non solo attraverso le arti. Il progetto vede insieme, per la prima volta, Suoni Controvento e Rai Umbria.

Per l'occasione, per gli amanti delle passeggiate, alle 14.30 si parte per le "scoperte serali in Umbria" con Aigae dal valico di Forca Canapine fino al passo di Scentinelle per assistere al concerto.

"Il Cantastorie recidivo" di Daniele Silvestri approda invece domenica 11 agosto sul pianoro di Valsorda di Gualdo Tadino (ore 17.30). Il nuovo progetto di Silvestri nasce per celebrare 30 anni di musica, periodo durante il quale il cantautore romano ha dimostrato una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana, affrontando tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico. Storie che hanno descritto in maniera sincera, ironica e romantica il nostro paese e chi lo abita. Una combinazione di talento artistico, impegno sociale e versatilità stilistica, che lo hanno reso una figura tra le più significative della scena musicale italiana. L'opening act sarà con Casadilego. Prevendite su circuiti TicketOne e TicketItalia.

Per gli amanti delle passeggiate, alle 13.30 si parte per le "scoperte serali in Umbria" con Aigae da San Guido (Gualdo Tadino) fino al pianoro di Valsorda per assistere al concerto. Per l'occasione, alle 16 per i bambini dai 4 agli 11 anni presenti al concerto, si terrà un lab a cielo aperto tra natura, riuso e riciclo con Ya Basta! Perugia.

La Danz'Art Collective diretta da Cecilia Monacelli presenta infine un doppio spettacolo alla Rocca Flea di Gualdo Tadino (ore 21). Con "Finché esiste il ricordo" la partitura coreografica si sviluppa sul "respiro" inteso in senso ampio, dall'essere principio di vita a quello dei corpi in movimento connessi tra loro e l'ambiente che li accoglie. Coreografie di Michele Merola ed Enrico Morelli. "La ménte mènte" è invece un viaggio, attraverso la danza, nelle molteplici sfumature della mente e del significato di mentire, per esplorare, riflettere e forse anche scoprire qualcosa di nuovo su noi stessi e sugli altri. Coreografie di Cecilia Monacelli, Elena Tassi e Afshin Varjavandi. Ingresso gratuito.

Sabato 17 agosto spazio al format "Libri in cammino" con Nora Venturini che presenterà il suo libro "Una morte senza peso". Ritrovo alle 17.30 nei pressi degli Impianti Sportivi di Trevi dove si partirà alla volta della parte alta della città, nell'ora in cui le sue mura antiche cominciano a prendere il coloro unico dei borghi d'appennino. Per le antiche vie degli olivi si compirà un giro molto suggestivo che, muovendosi sui fianchi del Serano, si apre alla luce straordinaria della valle Umbra con Spoleto, Montefalco, Giano dell'Umbria, Foligno e Spello a chiudere l'orizzonte. Un percorso di circa 5 chilometri accessibile a tutti.

